Сломала челюсть в двух местах: студентка откусила конфету с провокационным названием

Конфета с названием "Ломающая челюсти" оправдала свое название. Британской студентке теперь понадобятся брекеты.

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Британская студентка Джаверия Васим вместе с подругой купили леденец под названием "Ломающая челюсти" (Jawbreaker) со жвачкой внутри. 19-летней девушке не терпелось поскорее добраться до шарика жевательной резинки и она откусила кусок лакомства, пишет Metro.

Как только она откусила конфету, у нее заболела челюсть, а подруга заметила, что передний зуб отколот, а другой шатается.

В больнице рентген и компьютерная томография показали, что у девушки два перелома челюсти.

После часовой процедуры челюсть вернули на место, а на верхнюю и нижнюю десны установили пластины, зафиксировав их проволокой на шесть недель.

Она призналась, что инцидент настолько ее "травмировал", что она всю жизнь теперь будет отказываться от сладостей. Кроме того, Джаверии понадобятся брекеты, чтобы исправить положение "разъехавшихся" зубов.

Студентке пришлось соблюдать исключительно жидкую диету, состоящую из коктейлей и супов, и, по ее словам, перелом помог осознать, насколько важен рот. Она призвала других просто лизать конфеты, даже если на это уйдут недели.

"Лучше потратить шесть недель на то, чтобы дойти до этого, чем шесть недель страдать от последствий, которые возникают, когда вам заклеивают челюсть проволокой", — считает Джаверия Васим, которая считает большой глупостью сломать себе челюсть таким образом.

Напомним, 61-голливудский актер Джонни Депп, похоже, перенес серьезную стоматологическую операцию, существенно улучшив свой зубной ряд. О своих проблемах с зубами звезда говорила еще 30 лет назад.

Фокус писал, что пользовательница TikTok под ником To0thlessQueen излучает очарование. И хотя у нее нет зубов, она считает что этот "дефект" только усиливает ее романтичность.