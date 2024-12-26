Зламала щелепу у двох місцях: студентка відкусила цукерку з провокативною назвою

Цукерка з назвою "Та, що ламає щелепи" виправдала свою назву. Британській студентці тепер знадобляться брекети.

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Британська студентка Джаверія Васім разом із подругою купили льодяник під назвою "Та, що ламає щелепи" (Jawbreaker) з жуйкою всередині. 19-річній дівчині не терпілося якнайшвидше дістатися до кульки жувальної гумки і вона відкусила шматок ласощів, пише Metro.

Щойно вона відкусила цукерку, у неї заболіла щелепа, а подруга помітила, що передній зуб відколотий, а інший хитається.

У лікарні рентген і комп'ютерна томографія показали, що в дівчини два переломи щелепи.

Після годинної процедури щелепу повернули на місце, а на верхні та нижні ясна встановили пластини, зафіксувавши їх дротом на шість тижнів.

Вона зізналася, що інцидент настільки її "травмував", що вона все життя тепер відмовлятиметься від солодощів. Крім того, Джаверії знадобляться брекети, щоб виправити положення зубів, що "роз'їхалися".

Студентці довелося дотримуватися виключно рідкої дієти, що складається з коктейлів і супів, і, за її словами, перелом допоміг усвідомити, наскільки важливий рот. Вона закликала інших просто лизати цукерки, навіть якщо на це підуть тижні.

"Краще витратити шість тижнів на те, щоб дійти до цього, ніж шість тижнів страждати від наслідків, які виникають, коли вам заклеюють щелепу дротом", — вважає Джаверія Васім, яка вважає великою дурістю зламати собі щелепу таким чином.

Нагадаємо, 61-голлівудський актор Джонні Депп, схоже, переніс серйозну стоматологічну операцію, істотно поліпшивши свій зубний ряд. Про свої проблеми із зубами зірка говорила ще 30 років тому.

Фокус писав, що користувачка TikTok під ніком To0thlessQueen випромінює чарівність. І хоча у неї немає зубів, вона вважає, що цей "дефект" тільки підсилює її романтичність.