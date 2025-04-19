В музее украинской культуры в Канаде произошел пожар: что известно (фото, видео)

В пятницу вечером, 18 апреля, Село наследия украинской культуры, расположенное вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта в Канаде, охватил пожар.

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О случившемся сообщила местная Королевская конная полиция.

Отмечается, что пожар начался в пятницу вечером, 18 апреля, и с открытого участка распространился на постройки поселка культурного наследия Украины, в результате чего в районе даже объявляли эвакуацию населения.

Как сообщает издание Edmonton Journal, пожар травы на открытой территории начался к востоку от национального парка Элк-Айленд, за Украинским селом культурного наследия, примерно в 50 километрах к востоку от Эдмонтона.

Экстренные службы закрыли для передвижения шоссе 16, а местное население просили избегать посещения этого района и искать альтернативные маршруты.

Через несколько часов пожар был признан локализованным, а эвакуация отменена.

Королевская канадская конная полиция Форт-Саскачевана подтвердила, что пожар распространился и на строения в Украинском селе культурного наследия.

Музей под открытым небом сейчас не работает и должен открыться в новом сезоне 17 мая.

Что известно об украинском селе культурного наследия в Канаде

Музей под открытым небом Ukrainian Cultural Heritage Village расположен в 80 км к востоку от города Эдмонтон. В нем воспроизводят быт украинских колонистов-первопоселенцев в 1892–1930 годах. Экспозиция разделена на тематические разделы: Обзорная, Фермерство, Сельская громада и Поселок. Входной билет стоит от 40 до 10 канадских долларов.

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