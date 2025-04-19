У музеї української культури в Канаді сталася пожежа: що відомо (фото, відео)

У п'ятницю ввечері, 18 квітня, Село спадщини української культури, розташоване поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта в Канаді, охопила пожежа.

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Про подію повідомила місцева Королівська кінна поліція.

Зазначається, що пожежа почалася в п'ятницю ввечері, 18 квітня, і з відкритої ділянки поширилася на споруди селища культурної спадщини України, внаслідок чого в районі навіть оголошували евакуацію населення.

Як повідомляє видання Edmonton Journal, пожежа трави на відкритій території почалася на схід від національного парку Елк-Айленд, за Українським селом культурної спадщини, приблизно за 50 кілометрів на схід від Едмонтона.

Екстрені служби закрили для пересування шосе 16, а місцеве населення просили уникати відвідування цього району і шукати альтернативні маршрути.

Через кілька годин пожежу визнали локалізованою, а евакуацію скасували.

Королівська канадська кінна поліція Форт-Саскачевану підтвердила, що пожежа поширилася і на будівлі в Українському селі культурної спадщини.

Музей просто неба зараз не працює і має відкритися в новому сезоні 17 травня.

Що відомо про українське село культурної спадщини в Канаді

Музей просто неба Ukrainian Cultural Heritage Village розташований за 80 км на схід від міста Едмонтон. У ньому відтворюють побут українських колоністів-першопоселенців у 1892-1930 роках. Експозиція поділена на тематичні розділи: Оглядова, Фермерство, Сільська громада та Селище. Вхідний квиток коштує від 40 до 10 канадських доларів.

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