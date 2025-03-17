Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

"Випадкове дерево" посеред міста стало туристичною пам'яткою (фото)

Дерево, дерево посеред міста, випадкове дерево, Дерево Родні, туристична визначна пам'ятка, звичайне дерево, соцмережі, Google Maps
Фото: Shutterstock | Ілюстративне фото

Просте дерево, зазначене на картах як пам'ятка, зібрало максимальний рейтинг і стало приводом для жартів у мережі.

Related video

У Торонто (Канада) несподівано набула популярності нова туристична визначна пам'ятка — "випадкове дерево", що отримало назву "Дерево Родні". Оголошення про нього з'явилося в Google Maps і стрімко набрало сотні захоплених відгуків, а потім привернуло увагу користувачів Reddit.

Скріншот оголошення про "Дерево Родні" вперше з'явився на популярному форумі 15 березня завдяки користувачеві u/waitingforthesun92. Пост швидко став вірусним, зібравши тисячі лайків і десятки коментарів.

Один із відгуків свідчить, що "Дерево Родні" — це туристична визначна пам'ятка, яка працює "24 години на добу", а його рейтинг на платформі сягає 4,9 зірки за 180 відгуків. Один із рецензентів написав: "Відвідування Rodney The Tree з моїми друзями було незабутнім досвідом."

Деякі користувачі жартома порівняли дерево з головними символами Торонто, такими як вежа CN Tower і Королівський музей Онтаріо (ROM). Один із туристів зазначив, що дерево "змінило його життя", а інший залишив попередження.

"Будьте обережні, щоб не побачити не те дерево, оскільки поруч є схоже (але набагато нижче) самозване", — написав він.

Дерево, дерево посеред міста, випадкове дерево, Дерево Родні, туристична визначна пам'ятка, звичайне дерево, соцмережі, Google Maps Fullscreen
"Дерево Родні" — це туристична пам'ятка, що працює "24 години на добу"
Фото: Google Maps

За даними Destination Toronto, 2024 року в місто приїхало 2,7 мільйона іноземних туристів, що принесло економіці рекордні 8,8 мільярда доларів. Тепер же, судячи з коментарів у мережі, "Дерево Родні" може стати несподіваним магнітом для мандрівників.

Користувачі Reddit відреагували на цей феномен із гумором.

"Я з Торонто, але навіть не знав, що це за штука така... Вона ввійде до списку моїх рекомендацій", "Я вболіваю за те, щоб це дерево стало визначною пам'яткою №1 у Торонто", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи та вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.