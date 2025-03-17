"Випадкове дерево" посеред міста стало туристичною пам'яткою (фото)

Просте дерево, зазначене на картах як пам'ятка, зібрало максимальний рейтинг і стало приводом для жартів у мережі.

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У Торонто (Канада) несподівано набула популярності нова туристична визначна пам'ятка — "випадкове дерево", що отримало назву "Дерево Родні". Оголошення про нього з'явилося в Google Maps і стрімко набрало сотні захоплених відгуків, а потім привернуло увагу користувачів Reddit.

Скріншот оголошення про "Дерево Родні" вперше з'явився на популярному форумі 15 березня завдяки користувачеві u/waitingforthesun92. Пост швидко став вірусним, зібравши тисячі лайків і десятки коментарів.

Один із відгуків свідчить, що "Дерево Родні" — це туристична визначна пам'ятка, яка працює "24 години на добу", а його рейтинг на платформі сягає 4,9 зірки за 180 відгуків. Один із рецензентів написав: "Відвідування Rodney The Tree з моїми друзями було незабутнім досвідом."

Деякі користувачі жартома порівняли дерево з головними символами Торонто, такими як вежа CN Tower і Королівський музей Онтаріо (ROM). Один із туристів зазначив, що дерево "змінило його життя", а інший залишив попередження.

"Будьте обережні, щоб не побачити не те дерево, оскільки поруч є схоже (але набагато нижче) самозване", — написав він.

"Дерево Родні" — це туристична пам'ятка, що працює "24 години на добу" Фото: Google Maps

За даними Destination Toronto, 2024 року в місто приїхало 2,7 мільйона іноземних туристів, що принесло економіці рекордні 8,8 мільярда доларів. Тепер же, судячи з коментарів у мережі, "Дерево Родні" може стати несподіваним магнітом для мандрівників.

Користувачі Reddit відреагували на цей феномен із гумором.

"Я з Торонто, але навіть не знав, що це за штука така... Вона ввійде до списку моїх рекомендацій", "Я вболіваю за те, щоб це дерево стало визначною пам'яткою №1 у Торонто", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи та вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.