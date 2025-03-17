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МирФан

"Случайное дерево" посреди города стало туристической достопримечательностью (фото)

Дерево, дерево посреди города, случайное дерево, Дерево Родни, туристическая достопримечательность, обычное дерево, соцсети, Google Maps
Фото: Shutterstock | Иллюстративное фото

Простое дерево, отмеченное на картах как достопримечательность, собрало максимальный рейтинг и стало поводом для шуток в сети.

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В Торонто (Канада) неожиданно обрела популярность новая туристическая достопримечательность — "случайное дерево", получившее название "Дерево Родни". Объявление о нем появилось в Google Maps и стремительно набрало сотни восторженных отзывов, а затем привлекло внимание пользователей Reddit.

Скриншот объявления о "Дереве Родни" впервые появился на популярном форуме 15 марта благодаря пользователю u/waitingforthesun92. Пост быстро стал вирусным, собрав тысячи лайков и десятки комментариев.

Один из отзывов гласит, что "Дерево Родни" — это туристическая достопримечательность, работающая "24 часа в сутки", а его рейтинг на платформе достигает 4,9 звезды при 180 отзывах. Один из рецензентов написал: "Посещение Rodney The Tree с моими друзьями было незабываемым опытом."

Некоторые пользователи в шутку сравнили дерево с главными символами Торонто, такими как башня CN Tower и Королевский музей Онтарио (ROM). Один из туристов отметил, что дерево "изменило его жизнь", а другой оставил предупреждение.

"Будьте осторожны, чтобы не увидеть не то дерево, так как рядом есть похожее (но гораздо более низкое) самозванное", — написал он.

Дерево, дерево посреди города, случайное дерево, Дерево Родни, туристическая достопримечательность, обычное дерево, соцсети, Google Maps Fullscreen
"Дерево Родни" — это туристическая достопримечательность, работающая "24 часа в сутки"
Фото: Google Maps

По данным Destination Toronto, в 2024 году в город приехало 2,7 миллиона иностранных туристов, что принесло экономике рекордные 8,8 миллиарда долларов. Теперь же, судя по комментариям в сети, "Дерево Родни" может стать неожиданным магнитом для путешественников.

Пользователи Reddit отреагировали на этот феномен с юмором.

"Я из Торонто, но даже не знал, что это за штука такая… Она войдет в список моих рекомендаций", "Я болею за то, чтобы это дерево стало достопримечательностью №1 в Торонто", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.