Жителі американського містечка в Канаді раптово стали заручниками Трампа

Понад 175 років тому Пойнт-Робертс, містечко, населене переселенцями з Ісландії, опинилося в Канаді. І це було мирне сусідство, доки Дональд Трамп не оголосив торговельну війну всьому світу.

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Про це пише CNN.

Пойнт-Робертс повністю залежить від Канади

Офіційно, ексклав Пойнт-Робертс розташований у штаті Вашингтон. Це півострів на території Канади, оточений водами озера. До США звідси можна дістатися тільки човном, або повітрям.

Розташоване на південному краю півострова Цаввассен, це американське місто з населенням 1200 осіб межує з Канадою на півночі й оточене водою з трьох боків.

Хоча це унікальне географічне положення створює щоденні логістичні проблеми, до повернення Дональда Трампа жителям жилося цілком комфортно. Але зараз спільнота відчуває напруженість через мита та антиамериканські настрої.

Чому Пойнт-Робертс залишився територією США

Природно задатися питанням, чому Пойнт-Робертс не є частиною Канади, враховуючи, що він фізично відокремлений від решти США. Відповідь сягає 1846 року, коли Орегонський договір встановив 49-ту паралель як кордон між Канадою і Сполученими Штатами, відрізавши цей невеликий шматочок землі.

Деякі кажуть, що це було упущенням, тоді як інші стверджують, що США зберегли півострів, щоб забезпечити собі доступ до північного заходу Тихого океану і цінних рибних ресурсів цього регіону.

До кінця 1800-х років сюди прибули ісландські поселенці, які працювали на консервних заводах з переробки лосося і на фермах. Багато жителів ведуть свій родовід від цих перших поселенців.

"Сім'я моєї бабусі була з Ісландії. Вона досі живе в будинку, який побудував мій дідусь на місці родового маєтку, і розмовляє ісландською, як і кілька її друзів", — каже Ханна Шукард, мешканка Пойнт-Робертс.

Ніл і Крістал Кінг переїхали сюди з Портленда 4 роки тому, відкрили крамничку з сувенірами і насолоджувалися спокійним життям. Зазвичай усе їхнє життя було пов'язане з Канадою, там навіть навчалися діти, адже до міст штату Вашингтон їхати дві години і потрібно пройти чотири прикордонні контрольно-пропускні пункти.

Кафе в Пойнт-Робертс Фото: tripadvisor

Що стосується подорожей, у Пойнт-Робертсі є невеликий аеропорт з однією злітно-посадковою смугою, що обслуговує напрямки в США і Канаду за допомогою чартерних рейсів Cessna.

Однак для більш тривалих поїздок більшості людей доводиться добиратися до міжнародного аеропорту Ванкувера 40 хвилин.

Наявність чинного паспорта має вирішальне значення, і багато жителів також покладаються на свої карти NEXUS — програму попередньо схвалених мандрівників — для прискорення перетину кордону.

Але економіка Пойнт-Робертса довгий час залежала від канадських туристів, а нещодавня напруженість між США і Канадою поставила під загрозу місцевий бізнес.

"Жити тут важко, бо немає жодної реальної промисловості, крім туризму і транскордонного шопінгу — канадці приїжджали сюди, щоб купити такі речі, як бензин і продукти. А тепер усе зависло", — кажуть жителі.

Місто також залежить від постачання електроенергії та води з Канади. Багато жителів мають подвійне громадянство, зазначають як американські, так і канадські свята і часто вивішують кленовий лист і зірково-смугастий прапор поруч.

Пойнт-Робертс повністю залежить від Канади Фото: Google Maps

Однак у міру зростання антиамериканських настроїв у Канаді багато канадських туристів бойкотують напрямки в США, включно з Пойнт-Робертс.

"Ми вже отримали листи від постачальників, у яких йдеться про те, що для американських ритейлерів ціни зростають. Ми також отримали листи від постійних клієнтів, у яких йшлося: "Мені дуже шкода, що ви вляпалися в це, але я більше не можу перетинати кордон. Зараз важливо, щоб канадці трималися разом", — каже Крістал.

За її словами, через зростаючі тарифні загрози і невизначеність навколо канадських туристів у піковий сезон місцеві підприємства перебувають на межі банкрутства.

"Як довго триватимуть тарифи? Чи пройде це? Люди дійсно нервують. Але ніхто не здається. Зараз усі просто затамували подих, очікуючи, що принесуть наступні кілька місяців", — кажуть жителі Пойнт-Робертс.

Нагадаємо, Сполучені Штати збільшили торговельні мита для Китаю до 104%. І запровадили мита проти всіх торговельних партнерів. На тлі цього особисто президент Дональд Трамп уже втратив 500 млн доларів.