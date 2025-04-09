Жители американского городка в Канаде внезапно оказались заложниками Трампа

Более 175 лет назад Пойнт-Робертс, городок, населенный переселенцами из Исландии, оказался в Канаде. И это было мирное соседство, пока Дональд Трамп не объявил торговую войну всему миру.

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Об этом пишет CNN.

Пойнт-Робертс полностью зависит от Канады

Официально, эксклав Пойнт-Робертс находится в штате Вашингтон. Это полуостров на территории Канады, окруженный водами озера. В США отсюда можно добраться только на лодке, или по воздуху.

Расположенный на южной оконечности полуострова Цаввассен, этот американский город с населением 1200 человек граничит с Канадой на севере и окружен водой с трех сторон.

Хотя это уникальное географическое положение создает ежедневные логистические проблемы, до возвращения Дональда Трампа жителям жилось вполне комфортно. Но сейчас сообщество ощущает напряженность из-за пошлин и антиамериканских настроений.

Почему Пойнт-Робертс остался территорией США

Естественно задаться вопросом, почему Пойнт-Робертс не является частью Канады, учитывая, что он физически отделен от остальной части США. Ответ восходит к 1846 году, когда Орегонский договор установил 49-ю параллель в качестве границы между Канадой и Соединенными Штатами, отрезав этот небольшой кусочек земли.

Некоторые говорят, что это было упущением, в то время как другие утверждают, что США сохранили полуостров, чтобы обеспечить себе доступ к северо-западу Тихого океана и ценным рыбным ресурсам этого региона.

К концу 1800-х годов сюда прибыли исландские поселенцы, работавшие на консервных заводах по переработке лосося и на фермах. Многие жители ведут свою родословную от этих первых поселенцев.

"Семья моей бабушки была из Исландии. Она до сих пор живет в доме, который построил мой дедушка на месте родового поместья, и говорит по-исландски, как и несколько ее друзей", — говорит Ханна Шукард, жительница Пойнт-Робертс.

Нил и Кристал Кинг переехали сюда из Портленда 4 года назад, открыли магазинчик с сувенирами и наслаждались спокойной жизнью. Обычно вся их жизнь была связана с Канадой, там даже учились дети, так как до городов штата Вашингтон ехать два часа и нужно пройти четыре пограничных контрольно-пропускных пункта.

Кафе в Пойнт-Робертс Фото: tripadvisor

Что касается путешествий, в Пойнт-Робертсе есть небольшой аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой, обслуживающий направления в США и Канаду посредством чартерных рейсов Cessna.

Однако для более длительных поездок большинству людей приходится добираться до международного аэропорта Ванкувера 40 минут.

Наличие действующего паспорта имеет решающее значение, и многие жители также полагаются на свои карты NEXUS — программу предварительно одобренных путешественников — для ускорения пересечения границы.

Но экономика Пойнт-Робертса долгое время зависела от канадских туристов, а недавняя напряженность между США и Канадой поставила под угрозу местный бизнес.

"Жить здесь тяжело, потому что нет никакой реальной промышленности, кроме туризма и трансграничного шопинга — канадцы приезжали сюда, чтобы купить такие вещи, как бензин и продукты. А теперь все зависло", — говорят жители.

Город также зависит от поставок электроэнергии и воды из Канады. Многие жители имеют двойное гражданство, отмечают как американские, так и канадские праздники и часто вывешивают кленовый лист и звездно-полосатый флаг рядом.

Пойнт-Робертс полностью зависит от Канады Фото: Google Maps

Однако по мере роста антиамериканских настроений в Канаде многие канадские туристы бойкотируют направления в США, включая Пойнт-Робертс.

"Мы уже получили письма от поставщиков, в которых говорится, что для американских ритейлеров цены растут. Мы также получили письма от постоянных клиентов, в которых говорилось: "Мне очень жаль, что вы вляпались в это, но я больше не могу пересекать границу. Сейчас важно, чтобы канадцы держались вместе", — говорит Кристал.

По ее словам, из-за растущих тарифных угроз и неопределенности вокруг канадских туристов в пиковый сезон местные предприятия находятся на грани банкротства.

"Как долго продлятся тарифы? Пройдет ли это? Люди действительно нервничают. Но никто не сдается. Сейчас все просто затаили дыхание, ожидая, что принесут следующие несколько месяцев", — говорят жители Пойнт-Робертс.

Напомним, Соединенные Штаты увеличили торговые пошлины для Китая до 104%. И ввели пошлины против всех торговых партнеров. На фоне этого лично президент Дональд Трамп уже потерял 500 млн долларов.