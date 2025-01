Жінку засудили до 12 років за підпал будинку за допомогою чіпсів

Інцидент стався 11 серпня 2023 року. Жінка використовувала чіпси як горючий матеріал для розпалювання вогню.

Related video

Мешканка штату Міссурі в США, 44-річна Патрісія Вільямс, визнала себе винною в підпалі першого ступеня в серпні 2023 року і була засуджена до 12 років тюремного ув'язнення. Про це повідомляє Need To Know.

Палійка потрапила на кадри відеоспостереження, коли купувала бензин в окрузі Грін за 2 долари на найближчій заправці. Після цього вона увійшла в будинок і вилила пальне з пляшки з-під газованої води на купу одягу та на підлогу.

Важливо

Невдало запустили феєрверк: названо ймовірну причину пожеж у Лос-Анджелесі (фото, відео)

Жінка підпалила чіпси марки Takis і кинула палаючий пакет на просочений бензином одяг, унаслідок чого будинок загорівся, йдеться в судових документах.

Патрісія Вільямс

Вільямс зізналася, що використовувала закуску для розпалювання вогню, знаючи, що вона загориться через високий вміст у ній жиру.

Троє людей змогли вибратися з палаючого будинку, не постраждавши, і повідомивши про підпалювачку в поліцію.

Правоохоронці виявили її з сажею на обличчі. Жінка поскаржилася на отруєння димом, після чого її спочатку доправили до місцевого відділення невідкладної допомоги, а потім відправили до в'язниці округу.

Причина підпалу будинку Патрісією Вільямс невідома.

Нагадаємо, у Великій Британії співробітниця супермаркету через незнання з'їла "акційний" чіпс, що мав форму серця. Покупець, який виявить подібний картопляний чіпс, отримував можливість виграти 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Також Фокус писав, що британська студентка зламала собі щелепу, намагаючись відкусити шматок льодяника під назвою "Той, що ламає щелепи" (Jawbreaker) з жуйкою всередині.