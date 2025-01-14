Молодий кліматолог урятував тисячі життів у Лос-Анджелесі, звернувши увагу на один момент

Едгар Макгрегор давно спостерігав за природою Альтадени і фіксував, що з роками влада дедалі менше часу приділяла розчищенню чагарників, де накопичувалися сухі гілки та листя.

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24-річний кліматолог Едгар Макгрегор, житель Альтадени, одного з районів, де вирували лос-анджелеські пожежі, попередив жителів ком'юніті про наближення трагедії, чим врятував сотні тисяч життів. Про свій досвід він розповів у бесіді з People. Хлопець, який вивчав кліматологію в університеті Сан-Хосе, добре розбирається в погодних умовах.

За кілька годин, як кілька великих пожеж спалахнули по всій південній Каліфорнії, він на своїй сторінці у Facebook забив на сполох щодо пожеж, що насуваються в Лос-Анджелесі, і закликав свою спільноту тікати.

Макгрегор попередив жителів Альтадени про загрозу, що насувається

Едгар попередив своїх сусідів, щоб вони не лягали спати, зібрали сумки і були готові до негайної евакуації.

За словами Макгрерога, за тиждень до пожеж він усвідомив, що погодне явище може бути "катастрофічним", і почав складне завдання — переконати всіх, хто готовий був його слухати.

"30 грудня я знав, що коли вдарить цей ураган, умови будуть точною копією умов, які були на землі в Лагайні, Гаваї, і в Парадайзі, які були повністю зрівняні з землею і втратили близько сотні людей у кожному", — сказав він.

Сухий чагарник накопичувався протягом кількох місяців, і без дощів перед зимою, коли Макгрегор побачив вітри в прогнозі близько Нового року, він зрозумів, що ризик величезний.

"Я сказав людям, що якщо спалахне лісова пожежа, згорить тисяча будинків. Це буде катастрофа".

Спочатку Едгару здалося, що він надто нагнітає, проте трагічні події, що трапилися потім, показали, наскільки він мав рацію.

Неподалік від будинку Макгрегора пронеслася пожежа Ітон, яка знищила щонайменше 7000 будівель і забрала життя 16 осіб. Едгар спостерігав, як вогонь перетворював на руїни будинки його сусідів і сотні будинків у кварталах навколо його житла, яке дивом уціліло.

Едгар отримав диплом кліматолога

Макгрегор — завзятий турист і з тривогою спостерігає, як його місцеві каньйони заповнюються чагарником і опалим листям, що слугують джерелом вогню.

"Роками я говорив людям про цей каньйон, що минули десятиліття відтоді, як у нас була остання лісова пожежа, і палива там предостатньо. Я бачу мертві дерева, які скупчилися всюди. Тому я знав, що це станеться. Я, звичайно, не думав, що це станеться в січні, але сподіваюся, що виконав свою роботу і попередив усіх", — сказав чоловік.

На своїй сторінці в соцмережі він продовжує публікувати метеопрогнози, до яких тепер дослухаються набагато більше людей.

Раніше Фокус писав, як саме почалася пожежа в Лос-Анджелесі і до чого призвела. Ми також розповідали, хто із зірок втратив свої будинки.