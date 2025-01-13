Рай, якого більше немає: який вигляд мав Пасифік-Палісейдс до пожежі та що з ним буде далі

Вогонь знищив понад 70% району, де жили багаті та знамениті американці. Однак потерпілі від пожеж не збираються покидати Пасифік-Палісейдс.

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7 січня в Лос-Анджелесі спалахнула пожежа, яку вже називають найруйнівнішою за всю 243-річну історію міста. В епіцентрі стихії опинилися райони Альтадена, Пасадена і особливо Пасифік-Палісейдс – анклав багатих і знаменитих. Унаслідок розгулу стихії було знищено більше 12 тисяч будівель, а понад 180 тисяч людей вимушено евакуювалися. Більшості з них нікуди повертатися, оскільки вогонь перетворив на згарище цілі квартали. Крім того, вже офіційно підтверджено смерть 24 осіб. Фокус зібрав усе, що відомо про пожежу та її наслідки на 13 січня.

Чим був знаменитий Пасифік-Палісейдс

Попередження

Про те, що в Південній Каліфорнії дуже високий ризик пожеж та ураганного вітру, Національний міжвідомчий пожежний центр попередив ще 2 січня. Того ж дня місцеві прогнози Національної метеорологічної служби (NWS) відзначили потенціал інтенсивних пожеж і випустили попередження про пожежну погоду (ПП). 3 січня Центр прогнозування штормів (SPC) спрогнозував критичний ризик ПП, який виникне 8 січня, а до 7 січня, у перший день критичної ПП в цьому районі, SPC спрогнозував надзвичайно критичний ризик ПП на 8 січня. У наступні дні з 9 січня для Південної Каліфорнії було оголошено критичний ризик ПП, а 13 і 14 січня були два рази поспіль надзвичайно критичні ризики пожежі.

Синоптики мали рацію більш ніж. 7 січня спалахнули перші пожежі, які посилювалися посухою, низькою вологістю та ураганними вітрами Санта-Ана, і в деяких місцях сягали до 160 км/год (45 м/с). За словами синоптиків, це одне з найсильніших вітрових явищ з часів урагану 2011 року, який завдав величезної шкоди регіону.

Хронологія трагедії

Перша пожежа почалася в районі Пасифік-Палісейдс близько 10:30 ранку у вівторок, 7 січня, в районі П'єдра-Морада-Драйв і швидко поширилася через сильні пориви вітру.

"Підніжжя пожежі почалося зовсім близько від того місця, де востаннє була пожежа напередодні Нового року", — сказав пожежник округу Лос-Анджелес, згідно з оглядом архівних радіопередач Washington Post. Від самого початку пожежі владі було відомо, що дим почався на ділянці хребта Темескал у горах Санта-Моніка, де, на думку мешканців, сталася більш рання пожежа, спричинена феєрверком.

До 18:30 вона перетнула основні дороги, включно з Палісейдс Драйв, і дісталася до таких об'єктів, як вілла Гетті і середня школа Палісейдс Чартер. Ближче до вечора пожежа почалася в районах Альтадена і Пасадена, які примикають до пагорбів. Вогонь розгорівся в каньйоні Ітон. Всього за одну ніч пожежі Ітон і Палісейдс поширилися до неймовірних масштабів, чому сприяв дуже сильний вітер. Вранці 8 січня вогонь понесло в бік Малібу, де він, досягнувши Ла-Коста Біч, знищив близько кількох сотень будинків, зокрема пляжний особняк Періс Гілтон. Ближче до вечора 8 січня вогонь спалахнув на голлівудських пагорбах у районі парку Раньон-Каньйон. Там пожежникам вдалося швидко локалізувати вогонь, і згорів лише один будинок.

Цього ж вечора надійшла інформація про те, що загорілися будинки в Студіо-Сіті. Пізніше з'ясувалося, що це був навмисний підпал заради махінацій зі страховкою, і поліція затримала чотирьох паліїв. Дім, який вони підпалили, було оперативно загашено.

Наступного дня пожежі виникали в районі Калабасаса, а до 11 січня вогонь поширився в бік Брентвуда.

Вогняні торнадо в епіцентрі пожежі

Станом на 13 січня лісові пожежі забрали життя щонайменше 24 людей (16 – у районі Ітон, ще вісім – у районі Палісейдс), змусили евакуюватися близько 180 тисяч мешканців і знищили або пошкодили понад 12 400 будівель. Більшу частину збитків було завдано двома найбільшими пожежами, про які йшлося вище: пожежею Палісейдс у Пасифік Палісейдс і пожежею Ітон в Альтадені.

У Пасифік Палісейдс згоріло 70% із 8000 будинків (вогонь знищив 5300 будинків). До трагедії там налічувалося близько 25 тисяч населення. Крім житла, згоріли три школи, а також уся комерційна інфраструктура, столітня синагога, церкви, заправки та багато іншого.

На гасінні пожеж задіяно понад п'ять тисяч пожежників. Свою допомогу в ліквідації вогню надали Мексика і Канада.

Станом на початок тижня в місті тривають щонайменше три пожежі: у районі Пасифік-Палісейдс (вона охопила приблизно 96 кв. км і взята під контроль лише на 13%), у районі Ітон (приблизно 57 кв. км, узята під контроль на 27%) і в районі Герст (приблизно 3,2 кв. км, узята під контроль на 89%).

За даними екстрених служб Каліфорнії, на початку цього тижня вітер у місті знову може посилитися, що загрожує новими осередками загорянь. Найсильніша пожежа, в районі Пасифік-Палісейдс, загрожує Брентвуду і Бель-Ейр – місцевості, де розташовані маєтки багатьох американських зірок.

Пасифік Палісейд до і після пожежі

Що далі?

Незважаючи на те, що вогонь ще не скрізь загасили, влада підраховує збитки. Приватний прогнозист AccuWeather оцінив збитки та економічні втрати в $135-150 мільярдів, пише Reuters. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав указ про тимчасове припинення дії екологічних норм для зруйнованих будинків і підприємств. Це було зроблено для того, щоб прискорити відновлювальні роботи.

Ріелторка Світлана Юкін, яка 17 років живе і працює в Лос-Анджелесі, зазначає, що більшість жителів постраждалих районів хочуть відновити своє житло.

"Якщо говорити про Альтаден, то там згоріло дуже багато історичних будинків. Там були великі площі, і будинки належали одним і тим самим родинам по 100 з гаком років. Я знаю точно, що всі ті історичні будинки власники хочуть відновлювати. Зараз уже ріелтори складають списки архітекторів, які спеціалізуються на історичних будинках і здатні відновити те відчуття ком'юніті, яке приваблювало місцевих мешканців", – каже вона.

Ріелтор наголосила, що люди не бажають перетворення Альтадени на безликий район, наповнений білими коробками, спорудженими недосвідченими будівельниками, і не хочуть, щоб він втратив своє обличчя. Тому Світлана акцентує увагу на тому, що ті, хто вже потирає руки в передчутті купити ділянку в постраждалому від вогню районі, можуть не розраховувати на це, оскільки якщо хтось і вирішить продати землю, то таких буде вкрай мало.

Що стосується Пасифік Палісейдс, то там і до пожежі ціни на нерухомість були позамежними. Наприклад, будинок під знесення коштував близько $2,5 млн доларів, а квадратний метр житлоплощі — від $15 тис. до $25 тис. і вище.

Постраждалі від пожежі приходять на місця, де колись стояли їхні будинки

"Уже зараз девелопери ходять по ділянках і пропонують власникам будинки і гроші, але їх усіх звідти виганяють", — каже Юкін, пояснюючи небажання постраждалих дати можливість забудовникам або великим корпораціям скористатися їхньою бідою.

На думку експертки, за 5-7 років Пасифік Палісейд буде відбудовано і він стане ще дорожчим районом, оскільки тут будуть не тільки нові будинки, а й повністю оновлені інфраструктура і комунікації, починаючи від каналізації і закінчуючи електрикою. Навіть якщо страхова не покриє всі витрати на будівництво нового будинку, це не лякає більшість жителів Палісейдс, оскільки річний дохід у них $350 тис-$500 тис.

Ріелтор Світлана Юкін про перспективи Пасифік Палісейдс

Раніше Фокус писав, хто із зірок втратив свої особняки у вогні, а кому вдалося їх врятувати.