Рай, которого больше нет: как выглядел Пасифик-Палисейдс до пожара и что с ним будет дальше

Огонь уничтожил более 70% района, где жили богатые и знаменитые американцы. Однако потерпевшие от пожаров не собираюся покилать Пасифик-Палисейдс.

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7 января в Лос-Анджелесе вспыхнул пожар, который уже называют самым разрушительным за всю 243-летнюю историю города. В эпицентрестихии оказались района Альтадена, Пасадена и особенно Пасифик-Палисейдс – анклав богатых и знаменитых. В результате разгула стихии было уничтожено более 12 тысяч зданий, а свыше 180 тысяч людей вынуждено эвакуировались. Большинству из них некуда возвращаться, поскольку огонь превратил в пепелище целые кварталы. Кроме того, уже официально подтверждена смерть 24 человек. Фокус собрал все, что известно о пожаре и его последствиях на 13 января.

Чем біл знаменит Пасифик-Палисейдс

Предупреждение

О том, что в Южной Калифорнии очень высок риск пожаров и ураганного ветра, Национальный межведомственный пожарный центр предупредил еще 2 января. В тот же день местные прогнозы Национальной метеорологической службы (NWS) отметили потенциал интенсивных пожаров и выпустили предупреждение о пожарной погоде (ПП). 3 января Центр прогнозирования штормов (SPC) спрогнозировал критический риск ПП, который возникнет 8 января, а к 7 января, в первый день критической ПП в этом районе, SPC спрогнозировал чрезвычайно критический риск ПП на 8 января. В последующие дни с 9 января для Южной Калифорнии был объявлен критический риск ПП, а 13 и 14 января были два раза подряд чрезвычайно критические риски пожара.

Синоптики оказались более чем правы. 7 января вспыхнули первые пожары, которые усугублялись засухой, низкой влажностью и ураганными ветрами Санта-Ана и в некоторых местах достигали до 160 км/ч (45 м/с). По словам синоптиков, это одно из самых сильных ветровых явлений со времен урагана 2011 года, который нанес огромный ущерб региону.

Хронология трагедии

Первый пожар начался в районе Пасифик-Палисейдс около 10:30 утра во вторник 7 января в районе Пьедра-Морада-Драйв и быстро распространился из-за сильных порывов ветра.

"Подножие пожара началось совсем близко от того места, где последний раз был пожар в канун Нового года", — сказал пожарный округа Лос-Анджелес, согласно обзору архивных радиопередач Washington Post. С самого начала пожара властям было известно, что дым начался на участке хребта Темескал в горах Санта-Моника, где, по мнению жителей, произошел более ранний пожар, вызванный фейерверком.

К 18:30 он пересек основные дороги, включая Палисейдс Драйв, и добрался до таких объектов, как вилла Гетти и средняя школа Палисейдс Чартер. Ближе к вечеру пожар начался в районах Альтадена и Пасадена, которые примыкают к холмам. Огонь разгорелся в каньоне Итон. Всего за одну ночь пожары Итон и Палисейдс распространились до невероятных масштабов, чему способствовал очень сильный ветер. Утром 8 января огонь понесло в сторону Малибу, где он, достигнув Ла-Коста Бич, уничтожил около пары сотен домов, в том числе пляжный особняк Пэрис Хилтон. Ближе к вечеру 8 января огонь вспыхнул на голливудских холмах в районе парка Раньон-Каньон. Там пожарным удалось быстро локализовать огонь, и сгорел всего один дом.

В этот же вечер поступила информация о том, что загорелись дома в Студио-Сити. Позже выяснилось, что это был намеренный поджог ради махинаций со страховкой, и полиция задержала четырех поджигателей. Дом, который они подожгли, был оперативно потушен.

На следующий день пожары возникали в районе Калабасаса, а к 11 января огонь распространился в сторону Брентвуда.

Огненные торнадо в эпицентре пожара

По состоянию на 13 января лесные пожары унесли жизни по меньшей мере 24 человек (16 – в районе Итон, еще восемь – в районе Палисейдс), вынудили эвакуироваться около 180 тысяч жителей и уничтожили или повредили более 12 400 зданий. Большая часть ущерба была нанесена двумя крупнейшими пожарами, о который говорилось выше: пожаром Палисейдс в Пасифик Палисейдс и пожаром Итон в Альтадене.

В Пасифик Палисейдс сгорело 70% из 8000 домов (огонь уничтожил 5300 домов). До трагедии там насчитывалось около 25 тысяч населения. Кроме жилья, сгорели три школы, а также вся коммерческая инфраструктура, столетняя синагога, церкви, заправки и многое другое.

На тушении пожаров задействовано свыше пяти тысяч пожарных. Свою помощь в ликвидации огня предоставили Мексика и Канада.

По состоянию на начало недели в городе продолжаются по меньшей мере три пожара: в районе Пасифик-Палисейдс (он охватил около 96 кв км и взят под контроль только на 13%), в районе Итон (около 57 кв. км, взят под контроль на 27%) и в районе Херст (около 3,2 кв. км, взят под контроль на 89%).

По данным экстренных служб Калифорнии, в начале этой недели ветер в городе снова может усилиться, что чревато новыми очагами возгораний. Самый сильный пожар, в районе Пасифик-Палисейдс, угрожает Брентвуду и Бель-Эйр — местности, где находятся особняки многих американских звезд.

Пасифик Палисейд до и после пожара

Что дальше?

Несмотря на то, что огонь еще не везде потушен, власти подсчитывают убытки. Частный прогнозист AccuWeather оценил ущерб и экономические потери в $135-150 миллиардов, пишет Reuters. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ о временной приостановке действия экологических норм для разрушенных домов и предприятий. Это было сделано для того, чтобы ускорить восстановительные работы.

Риэлтор Светлана Юкин, которая 17 лет живет и работает в Лос-Анджелесе, отмечает, что большинство жителей пострадавших районов хотят восстановить свое жилье.

"Если говорить об Альтадене, то там сгорело очень много исторических домов. Там были большие площади, и дома принадлежали одним и тем же семьям по 100 с лишним лет. Я знаю точно, что все те исторические дома владельцы хотят восстанавливать. Сейчас уже риэлторы составляют списки архитекторов, которые специализируются на исторических домах и способны восстановить то ощущение комьюнити, которое привлекало местных жителей", – говорит она.

Риэлтор подчеркнула, что люди не желают превращения Альтадены в безликий район, наполненный белыми коробками, сооруженными неопытными строителями, и не хотят, чтобы он потерял свое лицо. Поэтому Светлана акцентирует внимание на том, что те, кто уже потирает руки в предвкушении купить участок в пострадавшем от огня районе, могут не рассчитывать на это, поскольку если кто и решит продать землю, то таких будет крайне мало.

Что касается Пасифик Палисейдс, то там и до пожара цены на недвижимость были запредельными. Например, дом под снос стоил около $2,5 млн долларов, а квадратный метр жилплощади – от $15 тыс. до $25 тыс. и выше. \

Пострадавшие от пожара приходят на места, где когда-то стояли их дома

"Уже сейчас дэвелоперы ходят по участкам и предлагают владельцам дома и деньги, но их всех оттуда выгоняют", – говорит Юкин, объясняя нежелание пострадавших дать возможность застройщикам или крупным корпорациям воспользоваться их бедой.

По мнению эксперта, через 5-7 лет Пасифик Палисейд будет отстроен и станет еще более дорогим районом, поскольку тут будут не только новые дома, но и полностью обновленные инфраструктура и коммуникации, начиная от канализации и заканчивая электричеством. Даже если страховая не покроет все затраты на строительство нового дома, это не пугает большинство жителей Палисейдс, поскольку годовой доход у них $350 тыс-$500 тыс.

Риэлтор Светлана Юкин о перспективах Пасифик Палисейдс

Ранее Фокус писал, кто из звезд потерял свои особняки в огне, а кому удалось их спасти.