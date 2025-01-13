Запредельное везение: дома каких звезд чудом уцелели в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе

Несмотря на шокирующие масштабы разрушений в результате пожаров в Пасифик-Палисейдс, некоторые особняки за миллионы долларов остались нетронутыми огнем.

Related video

Разрушительные пожары, которые охватили один из самых богатых и престижных районов Лос-Анджелеса, Пасифик Палисейдс, уничтожил дома многих знаменитостей, среди которых сэр Энтони Хопкинс, Мэл Гибсон, Мария Шрайвер, Пэрис Хилтон, Майло Вентимилья, Билли Кристал, Джошуа Джексон и другие. Некогда респектабельный анклав богатых и успешных сегодня выглядит поистине апокалиптически. Однако в этом кошмаре есть дома, которые чудом уцелели. Среди них – и жилье ряда знаменитостей. Кому же из них повезло спасти свое имущество, узнавал Фокус со ссылкой на зарубежные СМИ.

Том Хэнкс

Снимки чудом уцелевшего дома голливудского актера Тома Хэнкса, который возвышается среди руин соседних особняков, облетели все таблоиды. На фото, сделанных с воздуха, видно, что дом за $26 млн, который стоит на вершине холма, совершенно не тронут огнем. Даже трава вокруг него такая же зеленая, как до пожара. Оскароносная знаменитость живет в этом особняке со своей женой, актрисой и певицей Ритой Уилсон.

Сын Хэнкса, Чэт, отреагировал на трагедию в Палисейдс, отметив, что район, в котором он вырос, "сейчас горит дотла".

Спасению особняка площадью 420 квадратных метров частично способствовала его относительная отдаленность он недвижимости соседей.

Стивен Спилберг

Особняк оскароносного режиссера Стивена Спилберга в средиземноморском стиле, стоимость которого варьируется от $20 млн до $35 млн, практически не тронут огнем, как и окружающая его зелень, чего нельзя сказать о соседних домах. Особняк он приобрел в 1985 году и с тех пор перестроил его, увеличив площадь дома почти в два раза.

"Вид открывался от международного аэропорта Лос-Анджелеса до самого Малибу. Слева его окружали прекрасные деревья. Справа его окружал государственный парк Уилла Роджерса, который был самой привлекательной частью этого места. Я знал, что они никогда не смогут испортить вид на парк домами. Это было похоже на поездку на Гавайи и поиск идеальной бухты", – рассказывал в свое время Спилберг.

Дома Тома Хэнкса и Стивена Спилберга остались нетронутыми огнем

Кейт Хадсон

Голливудская актриса Кейт Хадсон – не просто везучая, а дважды везучая знаменитость, поскольку оба ее дома уцелели в эпицентре пожаров. Один из них – дом, в котором она выросла. Она купила его в 2003 году за $5,5 млн. Затем в 2011 году актриса выкупила недвижимость по соседству за $5,3 млн.

В особняке она живет со своим женихом Дэнни Фудзикавой и тремя детьми: сыновьями Райдером Робинсоном от Криса Робинсона и Бингемом Хоуном Беллами от Мэтта Баллами, а также дочерью Рани Роуз Хадсон Фудзикавой от Дэнни.

Оба особняка Кейт Хадсон чудом уцелели

Крис Пратт

Зять Арнольда Шварценеггера Крис Пратт – среди тех, чьи дома уцелели в Пасифик-Палисейдс. Его двухэтажный бежевый дом в средиземноморском стиле за $15,6 млн огонь обошел стороной. Актер и его жена Кэтрин Шварценеггер переехали в этот дом в 2021 году, но жить долго в нем не собирались. Уже в 2023-м они приобрели дом в соседнем Брентвуде за $12,5 млн, известный как Zimmerman House, знаковое здание в этом районе, которое было спроектировано архитектором Крейгом Эллвудом в 1953 году с учетом прекрасной архитектуры середины века. Они снесли дом, чтобы на его месте построить жилье своей мечты.

А вот теще актера повезло куда меньше. Роскошный особняк Марии Шрайвер за $15 млн в Пасифик-Палисейдс сгорел дотла. Потеряла свой дом за $5 млн и бывшая жена Криса Анна Фэрис.

От особняка Марии Шрайвер остались обгоревшие стены

Том Брэди

Бывший муж супермодели Жизель Бюндхен Том Брэди, профессиональный игрок в американский футбол, выступавший на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге, – владелец дома в Брентвуде, который он начал строить еще в 2020 году и переехал туда совсем недавно. Том начал возводить роскошное жилище после сноса оригинального особняка, который стоял на уютном участке. Он может похвастаться бассейном в земле и окнами от пола до потолка на всех двух этажах. По данным новостных агентств, его дом уцелел.

По состоянию на 10 января, когда самые активные пожары пронеслись по району, относительно целыми остались дома Рэбел Уилсон, Бена Аффлека, Джейми Ли Кертис.

Ранее Фокус писал, что во время пожара в Лос-Анджелесе сгорел один из самых дорогих особняков США.