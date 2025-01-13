Позамежне везіння: будинки яких зірок дивом уціліли в руйнівній пожежі в Лос-Анджелесі

Незважаючи на шокуючі масштаби руйнувань унаслідок пожеж у Пасифік-Палісейдс, деякі маєтки за мільйони доларів залишилися недоторканими вогнем.

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Руйнівні пожежі, які охопили один із найбагатших і найпрестижніших районів Лос-Анджелеса, Пасифік Палісейдс, знищили будинки багатьох знаменитостей, серед яких сер Ентоні Гопкінс, Мел Гібсон, Марія Шрайвер, Періс Гілтон, Майло Вентімілья, Біллі Крістал, Джошуа Джексон та інші. Колись респектабельний анклав багатих і успішних сьогодні має воістину апокаліптичний вигляд. Однак у цьому кошмарі є будинки, які дивом уціліли. Серед них – і житло низки знаменитостей. Кому ж із них пощастило врятувати своє майно, дізнавався Фокус із посиланням на зарубіжні ЗМІ.

Том Генкс

Знімки дивом уцілілого будинку голлівудського актора Тома Генкса, що височіє серед руїн сусідніх маєтків, облетіли всі таблоїди. На фото, зроблених з повітря, видно, що будинок за $26 млн, який стоїть на вершині пагорба, абсолютно не зачеплений вогнем. Навіть трава навколо нього така ж зелена, як до пожежі. Оскароносна знаменитість мешкає в цьому маєтку зі своєю дружиною, акторкою і співачкою Ритою Вілсон.

Син Генкса, Чет, відреагував на трагедію в Палісейдс, зазначивши, що район, у якому він виріс, "зараз горить дотла".

Порятунку будинку площею 420 квадратних метрів частково сприяла його відносна віддаленість він нерухомості сусідів.

Стівен Спілберг

Дім оскароносного режисера Стівена Спілберга в середземноморському стилі, вартість якого варіюється від $20 млн до $35 млн, практично не зачеплений вогнем, як і оточуюча його зелень, чого не можна сказати про сусідні будинки. Маєток він придбав 1985 року і відтоді перебудував його, збільшивши площу будинку майже вдвічі.

"Вид відкривався від міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса до самого Малібу. Зліва його оточували прекрасні дерева. Праворуч його оточував державний парк Вілла Роджерса, який був найпривабливішою частиною цього місця. Я знав, що вони ніколи не зможуть зіпсувати вид на парк будинками. Це було схоже на поїздку на Гаваї і пошук ідеальної бухти", — розповідав свого часу Спілберг.

Будинки Тома Генкса і Стівена Спілберга залишилися недоторканими вогнем

Кейт Хадсон

Голлівудська актриса Кейт Гадсон – не просто везуча, а двічі везуча знаменитість, оскільки обидва її будинки вціліли в епіцентрі пожеж. Один із них – дім, у якому вона виросла. Вона купила його 2003 року за $5,5 млн. Потім 2011 року актриса викупила нерухомість по сусідству за $5,3 млн.

В маєтку вона живе зі своїм нареченим Денні Фудзікавою і трьома дітьми: синами Райдером Робінсоном від Кріса Робінсона і Бінгемом Гоуном Белламі від Метта Балламі, а також донькою Рані Роуз Хадсон Фудзікавою від Денні.

Обидва особняки Кейт Гадсон дивом уціліли

Кріс Пратт

Зять Арнольда Шварценеггера Кріс Пратт – серед тих, чиї будинки вціліли в Пасифік-Палісейдс. Його двоповерховий бежевий дім у середземноморському стилі за $15,6 млн вогонь обійшов стороною. Актор і його дружина Кетрін Шварценеггер переїхали в це помешкання 2021 року, але жити довго в ньому не збиралися. Уже 2023-го вони придбали будинок у сусідньому Брентвуді за $12,5 млн, відомий як Zimmerman House, знакову будівлю в цьому районі, спроєктовану архітектором Крейгом Еллвудом 1953 року з огляду на прекрасну архітектуру середини століття. Вони знесли нерухомість, щоб на її місці побудувати житло своєї мрії.

А ось тещі актора пощастило значно менше. Розкішний маєток Марії Шрайвер за $15 млн у Пасифік-Палісейдс згорів дотла. Втратила свій будинок за $5 млн і колишня дружина Кріса Анна Феріс.

Від особняка Марії Шрайвер залишилися обгорілі стіни

Том Бреді

Колишній чоловік супермоделі Жизель Бюндхен Том Бреді, професійний гравець в американський футбол, який виступав на позиції квотербека в Національній футбольній лізі, – власник будинку в Брентвуді, який він почав зводити ще у 2020 році й переїхав туди зовсім недавно. Том почав зводити розкішне житло після знесення оригінального особняка, який стояв на затишній ділянці. Він може похвалитися басейном у землі та вікнами від підлоги до стелі на всіх двох поверхах. За даними новинних агентств, його будинок уцілів.

Станом на 10 січня, коли найактивніші пожежі пронеслися районом, відносно цілими залишилися будинки Ребел Вілсон, Бена Аффлека, Джеймі Лі Кертіс.

Раніше Фокус писав, що під час пожежі в Лос-Анджелесі згорів один з найдорожчих особняків США.