Молодой климатолог спас тысячи жизней в Лос-Анджелесе, обратив внимание на один момент

Эдгар Макгрегор давно наблюдал за природой Альтадены и фиксировал, что с годами власти все меньше времени уделяли расчистке кустарников, где скапливались сухие ветки и листья.

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24-летний климатолог Эдгар Макгрегор, житель Альтадены, одного из районов, где бушевали лос-анджелесские пожары, предупредил жителей комьюнити о надвигающейся трагедии, чем спас сотни тысяч жизней. О своем опыте он рассказал в беседе с People. Парень, который изучал климатологию в университете Сан-Хосе, хорошо разбирается в погодных условиях.

За несколько часов, как несколько крупных пожаров вспыхнули по всей южной Калифорнии, он на своей странице в Facebook забил тревогу о надвигающихся пожарах в Лос-Анджелесе и призвал свое сообщество бежать.

Макгрегор предупредил жителей Альтадены о надвигающейся угрозе

Эдгар предупредил своих соседей, чтобы они не ложились спать, собрали сумки и были готовы к немедленной эвакуации.

По словам Макгрерога, за неделю до пожаров он осознал, что погодное явление может быть "катастрофическим", и начал сложную задачу — убедить всех, кто готов был его слушать.

"30 декабря я знал, что когда ударит этот ураган, условия будут точной копией условий, какие были на земле в Лахайне, Гавайи, и в Парадайзе, которые были полностью сравнены с землей и потеряли около сотни человек в каждом", — сказал он.

Сухой кустарник накапливался в течение нескольких месяцев, и без дождей перед зимой, когда Макгрегор увидел ветры в прогнозе около Нового года, он понял, что риск огромен.

"Я сказал людям, что если вспыхнет лесной пожар, сгорит тысяча домов. Это будет катастрофа".

Сначала Эдгару показалось, что он слишком нагнетает, однако трагические события, которые случились потом, показали, насколько он был прав.

Недалеко от дома Макгрегора пронесся пожар Итон, уничтоживший не менее 7000 зданий и унесший жизни 16 человек. Эдгар наблюдал, как огонь превращал в руины дома его соседей и сотни домов в кварталах вокруг его жилья, которое чудом уцелело.

Эдгар получил дмиплом климатолога

Макгрегор — заядлый турист и с тревогой наблюдает, как его местные каньоны заполняются кустарником и опавшими листьями, которые служат источником огня.

"Годами я говорил людям об этом каньоне, что прошли десятилетия с тех пор, как у нас был последний лесной пожар, и топлива там предостаточно. Я вижу мертвые деревья, которые скопились повсюду. Поэтому я знал, что это произойдет. Я, конечно, не думал, что это произойдет в январе, но надеюсь, что выполнил свою работу и предупредил всех", – сказал мужчина.

На своей странице в соцсети он продолжает публиковать метеопрогнозы, к которым теперь прислушиваются гораздо больше людей.

Ранее Фокус писал, как именно начался пожар в Лос-Анджелесе и к чему привел. Мы также рассказывали, кто из звезд потерял свои дома.