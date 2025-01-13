У Львові чоловік з в'язниці організував підпали автомобілів військових і поліцейських (фото)
За даними слідства, ув'язнений діяв на замовлення, яке отримав через месенджер від особи, що назвалася представником російського криміналітету.
У Львові вдалося запобігти злочину, який нібито замовили представники російського криміналітету. Мешканець Запорізької області, який перебуває в одній з львівських установ покарань, підшуковував виконавців для підпалу автомобілів силовиків. Про це повідомили в Нацполіції у понеділок, 13 січня.
За інформацією правоохоронців, з ув’язненим зв’язався через месенджер невідомий, який назвався представником російського кримінального світу. Він запропонував чоловіку за винагороду організувати підпал кількох автомобілів, які належать поліцейським і військовим.
Ув’язнений погодився на пропозицію. Він знайшов виконавця, детально пояснив, як вибрати автомобіль, обговорив суму "гонорару" за роботу та вимагав зняти відео підпалу для звіту перед замовником.
Однак оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі львівської поліції змогли випередити злочинців. Вони провели спецоперацію, під час якої інсценували підпал і зібрали докази, які підтверджують усю схему: від моменту замовлення до підготовки злочину.
Наразі організатору повідомлено про підозру. Його звинувачують у спробі умисного знищення майна шляхом підпалу, вчиненої групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).
Нагадаємо, 23 грудня СБУ і Нацполіція затримали трьох пособників російських спецслужб, які займалися підпалами в Київській та Івано-Франківській областях.
30 жовтня у Києві правоохоронці затримали 16-річного студента педагогічного коледжу за підпал трьох відділень "Укрпошти".