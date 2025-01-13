У Львові чоловік з в'язниці організував підпали автомобілів військових і поліцейських (фото)

За даними слідства, ув'язнений діяв на замовлення, яке отримав через месенджер від особи, що назвалася представником російського криміналітету.

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У Львові вдалося запобігти злочину, який нібито замовили представники російського криміналітету. Мешканець Запорізької області, який перебуває в одній з львівських установ покарань, підшуковував виконавців для підпалу автомобілів силовиків. Про це повідомили в Нацполіції у понеділок, 13 січня.

За інформацією правоохоронців, з ув’язненим зв’язався через месенджер невідомий, який назвався представником російського кримінального світу. Він запропонував чоловіку за винагороду організувати підпал кількох автомобілів, які належать поліцейським і військовим.

Ув’язнений погодився на пропозицію. Він знайшов виконавця, детально пояснив, як вибрати автомобіль, обговорив суму "гонорару" за роботу та вимагав зняти відео підпалу для звіту перед замовником.

Агент РФ з в"язниці координував підпали автомобілів силовиків Фото: Національна поліція Агент РФ з в"язниці координував підпали автомобілів силовиків Фото: Національна поліція

Однак оперативники Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі львівської поліції змогли випередити злочинців. Вони провели спецоперацію, під час якої інсценували підпал і зібрали докази, які підтверджують усю схему: від моменту замовлення до підготовки злочину.

Наразі організатору повідомлено про підозру. Його звинувачують у спробі умисного знищення майна шляхом підпалу, вчиненої групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, 23 грудня СБУ і Нацполіція затримали трьох пособників російських спецслужб, які займалися підпалами в Київській та Івано-Франківській областях.

30 жовтня у Києві правоохоронці затримали 16-річного студента педагогічного коледжу за підпал трьох відділень "Укрпошти".