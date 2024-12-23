Грошей не заплатили: підліток за завданням ФСБ підпалив відділення "Укрпошти" в Києві

15-річний юнак надіслав своєму куратору фотодокази, але залишився без грошової винагороди. Ще один фігурант — 36-річний чоловік, який підпалив військовий автомобіль, привезений на ремонт після бойових дій, виявився завзятим гравцем онлайн-казино і сподівався заробити гроші на співпраці з російськими спецслужбами.

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провела успішну операцію із затримання трьох пособників російських спецслужб, які займалися підпалами в Київській та Івано-Франківській областях. Серед цілей зловмисників виявилися відділення "Укрпошти" та автомобілі українських військових. Про це в понеділок, 23 грудня, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Так, у столиці затримано двох підозрюваних. Перший — 41-річний автомеханік однієї з СТО. За даними слідства, він на замовлення ФСБ підпалив відділення "Укрпошти" і два військові автомобілі. Для ймовірного злочину він використовував бензин, який зливав з автомобілів клієнтів СТО. Після підпалів чоловік знищив докази, порізавши на метал велосипед, на якому пересувався для розвідки цілей.

Другий затриманий — 15-річний підліток. Він підпалив ще одне поштове відділення, попередньо розбивши вікно і виливши всередину легкозаймисту суміш.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Фото: Нацполiцiя Украiни

Як повідомили у відділі комунікацій Національної поліції, юнак відправив своєму куратору з Росії "фотодокази" виконаного завдання, однак грошей від нього не отримав.

А на Прикарпатті затримано 36-річного чоловіка, який підпалив військовий автомобіль, привезений на ремонт після бойових дій. Слідство встановило, що він є завзятим гравцем онлайн-казино і сподівався заробити гроші на співпраці з російськими спецслужбами. Однак замість легкої наживи він опинився під вартою.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Усіх трьох затриманих обвинувачують у злочинах, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період;

ч. 2 ст. 194: умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Кожному з них загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Росією прокотилася хвиля підпалів. Горіли службові автомобілі поліції, банківські установи та поштове відділення. За даними росЗМІ, всі ці інциденти влаштовують шахраї, які виманюють у людей гроші, а потім обіцяють повернути їх за підпал.