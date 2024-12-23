Денег не заплатили: подросток по заданию ФСБ поджег отделение "Укрпошты" в Киеве

15-летний юноша отправил своему куратору фотодоказательства, но остался без денежного вознаграждения. Еще один фигурант — 36-летний мужчина, который поджег военный автомобиль, привезенный на ремонт после боевых действий, оказался заядлым игроком онлайн-казино и надеялся заработать деньги на сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провела успешную операцию по задержанию трех пособников российских спецслужб, которые занимались поджогами в Киевской и Ивано-Франковской областях. Среди целей злоумышленников оказались отделения "Укрпошты" и автомобили украинских военных. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, в столице задержаны двое подозреваемых. Первый — 41-летний автомеханик одной из СТО. По данным следствия, он на заказ ФСБ поджег отделение "Укрпошты" и два военных автомобиля. Для предполагаемого преступления он использовал бензин, который сливал из автомобилей клиентов СТО. После поджогов мужчина уничтожил улики, порезав на металл велосипед, на котором передвигался для разведки целей.

Второй задержанный — 15-летний подросток. Он поджег еще одно почтовое отделение, предварительно разбив окно и вылив внутрь легковоспламеняющуюся смесь.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Как сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции, юноша отправил своему куратору из России "фотодоказательства" выполненного задания, однако денег от него не получил.

А на Прикарпатье задержан 36-летний мужчина, который поджег военный автомобиль, привезенный на ремонт после боевых действий. Следствие установило, что он является заядлым игроком онлайн-казино и надеялся заработать деньги на сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако вместо легкой наживы он оказался под стражей.

Фото: Нацполиция Украины

Все трое задержанных обвиняются в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1: препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период;

ч. 2 ст. 194: умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Фото: Нацполиция Украины

Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, по России прокатилась волна поджогов. Горели служебные автомобили полиции, банковские учреждения и почтовое отделение. По данным росСМИ, все эти инциденты устраивают мошенники, которые выманивают у людей деньги, а потом обещают вернуть их за поджог.