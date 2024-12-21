Полицейские авто в огне и фейерверки в банках: росСМИ пишут о массовых поджогах в РФ (видео)

В организации злодеяний подозревают мошенников, которые якобы воруют у россиян деньги и обещают вернуть их за поджоги полицейских автомобилей и банковских отделений.

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За последние двое суток в разных городах России произошло по меньшей мере 13 поджогов. Горели служебные автомобили полиции, банковские учреждения и почтовое отделение, сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что пять пожаров произошли в Москве и Подмосковье. В московском районе Бутово 20 декабря подожгли полицейскую машину. Telegram-канал сообщает, что поджигателя задержали на месте, а очевидцы бросали на машину снег, чтобы потушить огонь.

Также сообщается, что несовершеннолетнюю девушку задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в поджоге еще одного полицейского авто, у которого полностью выгорел двигатель.

Также 20 декабря Telegram-канал Baza сообщил о взрыве в одном из банков в Москве. Неизвестный мужчина около 20:00 зашел в отделение и взорвал возле банкоматов фейерверк. Отмечается, что клиентов в отделении не было, а сотрудники успели эвакуироваться, поэтому пострадавших от взрыва не было.

Мужчина взорвал фейерверк возле банкоматов в отделении банка в Москве Фото: Baza

Сразу три фейерверка в двух Многофункциональных центрах, которые предоставляют госуслуги в РФ, и в отделении Почты России запустили сегодня, 21 декабря, сообщает российское медиа.

Отмечается, что студентка подожгла отделение банка в Красноярске, мужчина взорвал фейерверк в банке в Ростове-на-Дону, а в Санкт-Петербурге пенсионерка залила в банкомат легковоспламеняющуюся жидкость и бросила в него зажженную спичку, снимая свои действия на видео.

Также сообщается, что в Петербурге две пожилые женщины сожгли еще одну полицейскую машину, а в Тобольске в Тюменской области горела снегоуборочная железнодорожная техника.

В Твери, по информации канала, неизвестный облил бензином и поджег полицейскую "газель", припаркованную возле Заволжского районного отделения внутренних дел.

"Парень подошел к машине с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег. Пожар он снимал на камеру — не исключено, что парень действовал по указанию мошенников", — написали админы Baza.

В разных регионах России произошло 13 поджогов за последние 2 суток Фото: Скриншот

В Telegram-канале говорят, что все эти инциденты устраивают мошенники, которые выманивают у людей деньги, а потом обещают вернуть их за поджог.

Напомним, 20 декабря российские СМИ сообщали об ударах ракетами ATACMS по Рыльску Курской области, в результате которых погибли несколько человек и были ранены десятки.

Российское издание "Агентство. Новости" 19 декабря писало, что ночью прогремели взрывы возле базы Северного флота коло Мурманска. Сообщалось, что там стоял военный флот, а также рядом расположены два секретных аэродрома.