Поліцейські авто у вогні та фейерверки у банках: росЗМІ пишуть про масові підпали в РФ (відео)

В організації злодіянь підозрюють шахраїв, які нібито крадуть у росіян гроші та обіцяють повернути їх за підпали поліцейських автівок і банківських відділень.

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За останні дві доби в різних містах Росії сталося щонайменше 13 підпалів. Палали службові автомобілі поліції, банківські установи та поштове відділення, повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що п'ять пожеж сталися у Москві та Підмосков'ї. У московському районі Бутово 20 грудня підпалили поліцейську машину. Telegram-канал повідомляє, що палія затримали на місці, а очевидці кидали на машину сніг, щоб загасити вогонь.

Також повідомляється, що неповнолітню дівчину затримали в Санкт-Петербурзі за підозрою в підпалі ще одного поліцейського авто, в якого повністю вигорів двигун.

Також 20 грудня Telegram-канал Baza повідомив про вибух в одному з банків у Москві. Невідомий чоловік близько 20:00 зайшов у відділення та підірвав біля банкоматів феєрверк. Зазначається, що клієнтів у відділенні не було, а співробітники встигли евакуюватися, тож постраждалих від вибуху не було.

Чоловік підірвав феєрверк біля банкоматів у відділенні банку в Москві Фото: Baza

Одразу три феєрверки у двох Багатофункціональних центрах, які надають держпослуги у РФ, і у відділенні Пошти Росії запустили сьогодні, 21 грудня, повідомляє російське медіа.

Зазначається, що студентка підпалила відділення банку у Красноярську, чоловік підірвав феєрверк у банку в Ростові-на-Дону, а в Санкт-Петербурзі пенсіонерка залила до банкомата легкозаймисту рідину та кинула в нього запалений сірник, знімаючи свої дії на відео.

Також повідомляється, що в Петербурзі дві жінки похилого віку спалили ще одну поліцейську машину, а в Тобольську в Тюменській області горіла снігоприбиральна залізнична техніка.

У Твері, за інформацією каналу, невідомий облив бензином і підпалив поліцейську "газель", припарковану біля Заволзького районного відділку внутрішніх справ.

"Хлопець підійшов до машини з легкозаймистою рідиною, облив і підпалив. Пожежу він знімав на камеру — не виключено, що хлопець діяв за вказівкою шахраїв", — написали адміни Baza.

У різних регіонах Росії сталося 13 підпалів за останні 2 доби Фото: Скриншот

У Telegram-каналі говорять, що всі ці інциденти влаштовують шахраї, які виманюють у людей гроші, а потім обіцяють повернути їх за підпал.

Нагадаємо, 20 грудня російські ЗМІ повідомляли про удари ракетами ATACMS по Рильську Курської області, внаслідок яких загинули кілька людей і були поранені десятки.

Російське видання "Агентство. Новости" 19 грудня писало, що вночі прогриміли вибухи біля бази Північного флоту коло Мурманську. Повідомлялося, що там стояв військовий флот, а також поряд розташовані два секретні аеродроми.