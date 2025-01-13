Во Львове мужчина из тюрьмы организовал поджоги автомобилей военных и полицейских (фото)

По данным следствия, заключенный действовал по заказу, который получил через мессенджер от лица, назвавшегося представителем российского криминалитета.

Related video

Во Львове удалось предотвратить преступление, которое якобы заказали представители российского криминалитета. Житель Запорожской области, который находится в одном из львовских учреждений наказаний, подыскивал исполнителей для поджога автомобилей силовиков. Об этом сообщили в Нацполиции в понедельник, 13 января.

По информации правоохранителей, с заключенным связался через мессенджер неизвестный, который назвался представителем российского криминального мира. Он предложил мужчине за вознаграждение организовать поджог нескольких автомобилей, принадлежащих полицейским и военным.

Заключенный согласился на предложение. Он нашел исполнителя, подробно объяснил, как выбрать автомобиль, обсудил сумму "гонорара" за работу и требовал снять видео поджога для отчета перед заказчиком.

Агент РФ из тюрьмы координировал поджоги автомобилей силовиков из тюрьмы Фото: Национальная полиция Агент РФ из тюрьмы координировал поджоги автомобилей силовиков из тюрьмы Фото: Национальная полиция

Однако оперативники Департамента внутренней безопасности и следователи львовской полиции смогли опередить преступников. Они провели спецоперацию, во время которой инсценировали поджог и собрали доказательства, подтверждающие всю схему: от момента заказа до подготовки преступления.

Сейчас организатору сообщено о подозрении. Его обвиняют в попытке умышленного уничтожения имущества путем поджога, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, 23 декабря СБУ и Нацполиция задержали трех пособников российских спецслужб, которые занимались поджогами в Киевской и Ивано-Франковской областях.

30 октября в Киеве правоохранители задержали 16-летнего студента педагогического колледжа за поджог трех отделений "Укрпочты".