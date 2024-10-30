Полиция Киева задержала серийного поджигателя "Укрпочты": им оказался 16-летний студент (фото)

Студент педколледжа получил заказ поджечь три почтовых отделения в разных районах столицы за 1000 долларов США.

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В Киеве правоохранители задержали 16-летнего студента педагогического колледжа за поджог трех отделений АО "Укрпочта". Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Подросток уже получил подозрение по ч. 2 ст. 194 УК Украины за свои действия.

Следствие установило, что 16-летний парень, который учится в педагогическом колледже, через телеграмм получил предложение поджечь три почтовых отделения в Соломенском и Дарницком районах столицы. За это ему пообещали 1000 долларов США.

Студент согласился на предложение "работы". Для этого он приобрел на АЗС легковоспламеняющееся вещество и отправился по адресу, указанному в заказе. Он поджигал отделения одно за другим, разбивая окна и заливая входные двери бензином. После этого он поджигал картон, в результате чего происходило возгорание.

Все свои действия парень фиксировал на мобильный телефон.

Студента задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Для несовершеннолетних лиц за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", — сообщили в прокуратуре.

Поджоги отделений "Укрпочты" в Киеве: что известно

28 октября стало известно, что полиция Киева расследует обстоятельства возгорания дверей в двух почтовых отделениях, которые произошли на прошлой неделе в Соломенском районе столицы. На местах инцидентов работали следователи, эксперты, кинологи и оперативные службы.

По этим фактам открыты уголовные производства по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В сети сообщили, что неизвестные совершили поджог двух отделений "Укрпочты", вероятно, из-за доставки мобилизационных повесток, которые почтальоны разносят от территориальных центров комплектования (ТЦК).