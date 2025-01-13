Невдало запустили феєрверк: названо ймовірну причину пожеж у Лос-Анджелесі (фото, відео)

Пожежі в Каліфорнії та Лос-Анджелесі розгораються з новою силою, світові знаменитості втрачають свої розкішні будинки. Джерелом першого загоряння міг бути запуск феєрверків у Новий рік, з'ясували журналісти The Washigton Post.

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Феєрверки, запущені в новорічну ніч, могли призвести до початку масштабних пожеж у Каліфорнії, зокрема, в Лос-Анджелесі. Такого висновку дійшла газета The Washigton Post (WP) після аналізу супутникових знімків, фото, відео та радіоматеріалів, а також інтерв'ю зі свідками лиха.

Феєрверки могли призвести до початку масштабних пожеж у Каліфорнії

"Осередок загоряння почався зовсім поруч із тим місцем, де напередодні Нового року була остання пожежа", — розповів один із пожежників округу Лос-Анджелес.

Ліквідація пожежі в районі Пасифік-Палісейдс у ніч на 1 січня зайняла у пожежників близько 4 годин. Останніми днями район відвідували слідчі державних і федеральних агентств, опитували жителів і шукали причину загоряння.

Аналіз показав, що нове загоряння почалося поблизу від старого, що виникло напередодні Нового року. Повторні пожежі можливі за вітряної погоди, сказано в матеріалі.

"Ми знаємо, що пожежі розгораються з новою силою, переходячи з тліючого стану в палаючий. Безумовно можливо, що з попередньої пожежі протягом тижня знову спричинило загоряння", — пояснив професор машинобудування і фахівець із пожеж у Каліфорнійському університеті в Берклі Майкл Голлнер.

Супутникові знімки, зроблені приблизно через 20 хвилин після початку пожежі в Палісейдс, показують, що джерело диму перекрило слід від пожежі напередодні Нового року. Дим поширюється за напрямком вітру на південь від раніше випаленої території.

Місцеві жителі вважають, що початкова пожежа сталася через запуск феєрверків

Двоє експертів, які вивчили візуальні докази WP, заявили, що залишки новорічної пожежі могли спалахнути знову, хоча це і не є остаточним підтвердженням.

Місцеві жителі вважають, що початкова пожежа сталася через запуск феєрверків. За словами опитаних виданням представників влади, на встановлення причини можуть піти місяці.

Брак кадрів серед пожежників і необхідність швидкого реагування посилює наслідки стихії. Вогнеборцям було складно простежити, чи не спалахнула знову раніше загашена пожежа.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 січня заявив про можливість направити українських рятувальників до США, щоб вони допомогли гасити пожежу в Лос-Анджелесі.

Фокус раніше писав, хто зі світових знаменитостей втратив домівки через пожежі, що вирують у Каліфорнії. Відомо, що будинок зірки "Пліткарки" Лейтон Містер і актора Адама Броуді в Лос-Анджелесі згорів 8 січня.