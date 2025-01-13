Неудачно запустили фейерверк: названа вероятная причина пожаров в Лос-Анджелесе (фото, видео)

Пожары в Калифорнии и Лос-Анджелесе разгораются c новой силой, мировые знаменитости теряют свои роскошные дома. Источником первого возгорания мог быть запуск фейерверков в Новый год, выяснили журналисты The Washigton Post.

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Фейерверки, запущенные в новогоднюю ночь, могли привести к началу масштабных пожаров в Калифорнии, в частности, в Лос-Анджелесе. К такому выводу пришла газета The Washigton Post (WP) после анализа спутниковых снимков, фото, видео и радиоматериалов, а также интервью со свидетелями бедствия.

Фейерверки могли привести к началу масштабных пожаров в Калифорнии

"Очаг возгорания начался совсем рядом с тем местом, где в канун Нового года был последний пожар", — рассказал один из пожарных округа Лос-Анджелес.

Ликвидация пожара в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января заняла у пожарных около 4 часов. В последние дни район посещали следователи государственных и федеральных агентств, опрашивали жителей и искали причину возгорания.

Анализ показал, что новое возгорание началось вблизи от старого, возникшего в канун Нового года. Повторные пожары возможны при ветреной погоде, сказано в материале.

"Мы знаем, что пожары разгораются c новой силой, переходя из тлеющего состояния в пылающее. Определенно возможно, что из предыдущего пожара в течение недели снова вызвало возгорание", — объяснил профессор машиностроения и специалист по пожарам в Калифорнийском университете в Беркли Майкл Голлнер.

Спутниковые снимки, сделанные примерно через 20 минут после начала пожара в Палисейдс, показывают, что источник дыма перекрыл след от пожара в канун Нового года. Дым распространяется по направлению ветра на юг от ранее выжженной территории.

Местные жители считают, что первоначальный пожар произошел из-за запуска фейерверков

Двое экспертов, изучивших визуальные доказательства WP, заявили, что остатки новогоднего пожара могли вспыхнуть снова, хотя это и не является окончательным подтверждением.

Местные жители считают, что первоначальный пожар произошел из-за запуска фейерверков. По словам опрошенных изданием представителей властей, на установление причины могут уйти месяцы.

Нехватки кадров среди пожарных и необходимость быстрого реагирования усугубляет последствия стихии. Огнеборцам было сложно проследить, не вспыхнул ли вновь ранее потушенный пожар.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 января заявил о возможности направить украинских спасателей в США, чтобы они помогли тушить пожар в Лос-Анджелесе.

Фокус ранее писал, кто из мировых знаменитостей потерял дома из-за бушующих в Калифорнии пожаров. Известно, что дом звезды "Сплетницы" Лейтон Мистер и актера Адама Броуди в Лос-Анджелесе сгорел 8 января.