Украинские спасатели могут поехать в США тушить пожары в Лос-Анджелесе, — Зеленский

Президент Украины заявил, что 150 украинских пожарных уже подготовлены и готовы отправляться.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 12 января, что украинские спасатели могут поехать в США, чтобы помочь тушить пожар в Лос-Анджелесе.

Обращение Владимира Зеленского

"Поручил сегодня министру внутренних дел Украины и нашим дипломатам подготовить возможность участия наших спасателей в борьбе с пожарами в Калифорнии", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что сейчас в этом американском штате сложилась очень тяжелая ситуация, и "украинцы могут помочь американцам защитить жизнь".

"Сейчас это прорабатывается, по соответствующим каналам мы предложили нашу помощь американской стороне. 150 наших пожарных уже подготовлены", — сказал президент.

Также он подтвердил, что Украина может помочь углем, чтобы преодолеть гуманитарный кризис в Приднестровье. Зеленский рассказал, что имел разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

"Там (в Приднестровье — ред.) из-за сознательных действий России — просто вакуум энергоресурсов. Люди страдают. И это сознательно направляется Россией, чтобы испортить общественные настроения в Молдове перед выборами. Украина может помочь углем. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают России, это одно дело, совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье", — резюмировал Зеленский и отметил, что со стороны Украины "готовность есть".

Мексиканские пожарные прибыли в Калифорнию

Напомним, преодолеть пожары в Калифорнии американским спасателям помогают пожарные из Мексики и Канады. Канадцы предоставили два своих самолета, которые могут набирать воду прямо в океане за считанные минуты и сбрасывать воду на горящие леса.

Сейчас в Лос-Анджелесе погибли 16 человек, тысячи зданий уничтожены дотла. Но голливудские звезды прячутся от катастрофы в дорогих отелях.