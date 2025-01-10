Канадский самолет, который тушил пожар в Лос-Анджелесе, столкнулся с дроном блогеров

Тем, кто не связан с тушением пожара, не позволено поднимать дроны над пылающим городом. Но в соцсетях полно роликов, снятых блогерами.

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Местная пожарная служба сообщила, что канадский самолет "Super Scooper", который тушил лесной пожар в элитном районе Палисейдс в Лос-Анджелесе, был вынужден приземлиться после того, как в четверг он столкнулся с гражданским дроном, который запустил фотограф в погоне за эффектными снимками. Об этом сообщает LA times.

Видео, снятое одним из блогеров в Лос-Анджелесе с дрона

Специально разработанные пожарные самолеты CL-415 используются для сбора более 1500 галлонов морской воды и ее сброса на активные пожары.

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса Эрик Скотт сообщил, что самолет, о котором идет речь, Quebec 1, "получил повреждение крыла и по-прежнему находится на земле и не может эксплуатироваться", добавив, что пилоты не пострадали.

Канадский самолет Super Scoopers столкнулся с дроном

Столкновение привело к временной приостановке полетов всех самолетов, реагирующих на пожар в Лос-Анджелесе. Канадский "Super Scooper" был один из двух таких самолетов, направленных на место.

СМИ опубликовали фотографии самолета с бортовым номером C-GQBG, на которых видно отверстие в передней части одного из крыльев. C-GQBG указан на нескольких сайтах отслеживания рейсов как Canadair CL-415.

Дыра в канадском самолете Super Scoopers Фото: Facebook Los Angeles County Fire Dept.

Самолеты Super Scoopers совершают десятки вылетов в день, с несколькими сбросами за каждый полет. Так что повреждение одного из них означает, что возможностей затушить пожар становится еще меньше. Самолеты Super Scoopers пролетают над огнем, выпускают воду, а затем направляются к океану для пополнения запасов. Этот процесс занимает около пяти минут, что делает их очень эффективными.

Ежегодно в Калифорнию из канадской провинции Квебек отправляются два самолета CL-415 в соответствии с 31-летним соглашением между правительствами двух стран.

Сара Бенсадун, представитель Министерства транспорта Квебека, сообщила, что провинция направляет пожарную команду из 25 пилотов и 20 техников.

Уникальный канадский самолет для тушения лесных пожаров

В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал на X видеозапись одного из самолетов в действии в Калифорнии, назвав это примером того, как "соседи помогают соседям".

В настоящее время расследованием столкновения в воздухе занимается Федеральное управление гражданской авиации, которое сообщило, что пожарный самолет благополучно приземлился.

В четверг вечером Федеральное управление гражданской авиации подчеркнуло, что оно "не разрешало никому, не связанному с пожарными операциями Лос-Анджелеса, управлять дронами" в ограниченном воздушном пространстве, введенном над лесными пожарами.

Пожар в Лос-Анджелесе

"FAA относится к этим нарушениям серьезно и немедленно рассматривает возможность принятия срочных мер по их пресечению", — заявили в агентстве. Фотографам и блогерам, которые запускают дроны над пожаром в Лос-Анджелесе грозит до 12 месяцев за решеткой по статье "вмешательство в борьбу с пожарами на общественных землях". Или штраф в 75 тысяч долларов.

Пожар в Лос-Анджелесе Фото: Facebook Los Angeles County Fire Dept.

В нем говорится, что беспилотники вблизи воздушных пожарных пунктов могут привести к приземлению воздушных танкеров, замедлению реагирования на пожар и унести жизни людей.

Напомним, ранее Фокус писал, как начался пожар в Лос-Анджелесе: с небольшого возгорания в холмах над городом.