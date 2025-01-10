Канадський літак, який гасив пожежу в Лос-Анджелесі, зіткнувся з дроном блогерів

Тим, хто не пов'язаний із гасінням пожежі, не дозволено піднімати дрони над палаючим містом. Але в соцмережах повно роликів, знятих блогерами.

Related video

Місцева пожежна служба повідомила, що канадський літак "Super Scooper", який гасив лісову пожежу в елітному районі Палісейдс у Лос-Анджелесі, був вимушений приземлитися після того, як у четвер він зіткнувся з цивільним дроном, який запустив фотограф у гонитві за ефектними знімками. Про це повідомляє LA times.

Відео, зняте одним із блогерів у Лос-Анджелесі з дрона

Спеціально розроблені пожежні літаки CL-415 використовуються для збору понад 1500 галонів морської води та її скидання на активні пожежі.

Представник пожежної служби Лос-Анджелеса Ерік Скотт повідомив, що літак, про який ідеться, Quebec 1, "зазнав ушкодження крила і, як і раніше, перебуває на землі і не може експлуатуватися", додавши, що пілоти не постраждали.

Канадський літак Super Scoopers зіткнувся з дроном

Зіткнення призвело до тимчасового припинення польотів усіх літаків, що реагують на пожежу в Лос-Анджелесі. Канадський "Super Scooper" був один із двох таких літаків, спрямованих на місце.

ЗМІ опублікували фотографії літака з бортовим номером C-GQBG, на яких видно отвір у передній частині одного з крил. C-GQBG вказано на кількох сайтах відстеження рейсів як Canadair CL-415.

Діра в канадському літаку Super Scoopers Фото: Facebook Los Angeles County Fire Dept.

Літаки Super Scoopers здійснюють десятки вильотів на день, з кількома скидами за кожен політ. Тож пошкодження одного з них означає, що можливостей загасити пожежу стає ще менше. Літаки Super Scoopers пролітають над вогнем, випускають воду, а потім прямують до океану для поповнення запасів. Цей процес займає близько п'яти хвилин, що робить їх дуже ефективними.

Щорічно до Каліфорнії з канадської провінції Квебек відправляються два літаки CL-415 відповідно до 31-річної угоди між урядами двох країн.

Сара Бенсадун, представниця Міністерства транспорту Квебека, повідомила, що провінція направляє пожежну команду з 25 пілотів і 20 техніків.

Унікальний канадський літак для гасіння лісових пожеж

У четвер прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував на X відеозапис одного з літаків у дії в Каліфорнії, назвавши це прикладом того, як "сусіди допомагають сусідам".

Наразі розслідуванням зіткнення в повітрі займається Федеральне управління цивільної авіації, яке повідомило, що пожежний літак благополучно приземлився.

У четвер увечері Федеральне управління цивільної авіації наголосило, що воно "не дозволяло нікому, не пов'язаному з пожежними операціями Лос-Анджелеса, керувати дронамі" в обмеженому повітряному просторі, запровадженому над лісовими пожежами.

Пожежа в Лос-Анджелесі

"FAA ставиться до цих порушень серйозно і негайно розглядає можливість вжиття термінових заходів щодо їх припинення", — заявили в агентстві. Фотографам і блогерам, які запускають дрони над пожежею в Лос-Анджелесі, загрожує до 12 місяців за ґратами за статтею "втручання в боротьбу з пожежами на громадських землях". Або штраф у 75 тисяч доларів.

Пожежа в Лос-Анджелесі Фото: Facebook Los Angeles County Fire Dept.

У ньому йдеться, що безпілотники поблизу повітряних пожежних пунктів можуть призвести до приземлення повітряних танкерів, уповільнення реагування на пожежу і забрати життя людей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як почалася пожежа в Лос-Анджелесі: з невеликого загоряння в пагорбах над містом.