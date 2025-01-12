Українські рятувальники можуть поїхати до США гасити пожежі в Лос-Анджелесі, — Зеленський

Президент України заявив, що 150 українських пожежників уже підготовлені і готові вирушати.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 12 січня, що українські рятувальники можуть поїхати до США, аби допомогти гасити пожежу у Лос-Анджелесі.

Звернення Володимира Зеленського

"Доручив сьогодні міністру внутрішніх справ України й нашим дипломатам підготувати можливість участі наших рятувальників у боротьбі з пожежами в Каліфорнії", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що нині у цьому американському штаті склалась дуже важка ситуація, і "українці можуть допомогти американцям захистити життя".

"Зараз це опрацьовується, відповідними каналами ми запропонували нашу допомогу американській стороні. 150 наших пожежників уже підготовлені", — сказав президент.

Також він підтвердив, що Україна може допомогти вугіллям, аби подолати гуманітарну кризу в Придністров’ї. Зеленський розповів, що мав розмову із президенткою Молдови Маєю Санду.

"Там (у Придністров’ї – ред.) через свідомі дії Росії – просто вакуум енергоресурсів. Люди страждають. І це свідомо скеровується Росією, щоб зіпсувати суспільні настрої в Молдові перед виборами. Україна може допомогти вугіллям. Проте поки ми не бачимо відповідної реакції від тих, хто фактично контролює ситуацію на лівому березі Дністра. Якщо вони підіграють Росії, це одна справа, зовсім інша справа, якщо вони дійсно хочуть допомогти людям у Придністров’ї", — резюмував Зеленський та зауважив, що з боку України "готовність є".

Мексиканські пожежники прибули до Каліфорнії

Нагадаємо, подолати пожежі у Каліфорнії американським рятувальникам допомагають пожежники із Мексики та Канади. Канадійці надали два свої літаки, які можуть набирати воду просто у океані за лічені хвилини і скидати воду на палаючі ліси.

Нині у Лос-Анджелесі загинули 16 людей, тисячі будівель знищені вщент. Але голлівудські зірки ховаються від катастрофи у дорогих готелях.