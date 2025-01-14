Жінка вважає материнство "не вартим того": вона назвала три ключові причини (відео)

Користувачі в мережі обурилися відповіддю жінки, назвавши її поганою матір'ю. Однак жінка, яка виховує трирічного сина, згодом у коментарях ще раз пояснила, чому в неї така думка і на чому вона базується.

Related video

Мешканка Нью-Йорка Домініс Регіс викликала цілу хвилю коментарів на свою адресу. Коли жінку запитали, чи варте материнство того, аби його втілювати — то пані Регіс відверто сказала, що ні. Про це повідомляє британський таблоїд Mirror.

Відеовідповідь зробила відео вірусним — його переглянули понад 670 тис. разів і поставили майже 76 тис. вподобайок.

Американка з Нью-Йорка працює звичайною бухгалтеркою та каже, що багато хто не думає навіть, як це бути матір'ю і яких труднощів з проблемами доведеться подолати.

""Якщо ви хочете мати дітей і зробити це того варте, вам потрібні три речі — надійний партнер, гроші та постійна підтримка. Ось тоді цей досвід буде вартим того, інакше все буде марно", — каже жінка.

Жінка каже, що через появу дитини часу на власне дозвілля та на чоловіка буде зменшуватися, а тому без вищевказаного доведеться піти на жертву.

"Це досить складно, і це розплющило для мене очі. А це поки що у мене лише одна дитина. Тому якщо у вас немає цих трьох речей, то ні, діти того не варті. Не ризикуйте своїм життям заради цього, не ризикуйте своїм життям заради цього, якщо неготові", – зазначила пані Рігіс.

Відео жінки викликало серйозну дискусію в коментарях. Деякі дописувачі кажуть, що навіть отримавши всі три умови, все одно "не розглядають ймовірність того, що будуть народжувати дітей". Водночас друга дописувачка пише, що вона — мама-одиначка, і для неї сенсом життя є її дитина.

"Я — одинока мама з одного села і не маю багато грошей, але материнство змінило мене найкращим чином. Я ні про що не шкодую", — висловила схожу думку інша жінка.

Інший дописувач написав, що його лякає зростання кількості жінок, які відмовляються від материнства заради свого комфорту. Він каже про "відповідні наслідки" на старості..

"Для мене діти — це все. Якщо хтось хоче цим пожертвувати — вперед. Тільки потім не жалкуйте про відповідні наслідки, коли постарієте, а потім зрозумієте — життя було прожите даремно", — написав один користувач.

Згодом авторка роки Домініс долучилася до відповідей і наголосила ще раз, що вона "не проти материнства, адже сама — мама". Вона просить уважніше ставитися до цієї "надзвичайно болісної теми", і просто нагадує, що це — "дуже непроста тема для розмови, і тут варто бути чесними та відповідальними".

Раніше Фокус писав, що наречена засмутилася через пріоритети її подружки. Молода мама розповіла, що в її подруги буде одразу дві вечірки напередодні весілля — одна на батьківщині, а друга за кордоном. На першу вона готова прийти, а ось їхати заради цього в іншу країну і залишати немовля вона не готова.

Згодом стало відомо, що 27-річна жінка народила незнайомцю дитину, щоб отримати розкішний будинок за $500 тисяч. Досвід роботи з пацієнтами, які не могли мати дітей, остаточно переконав Тіл Келлі у правильності її рішенні.