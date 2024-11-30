Обрала дитину замість дівич-вечора: наречена засмутилася через пріоритети її подружки

Молода мама розповіла, що в її подруги буде одразу дві вечірки напередодні весілля — одна на батьківщині, а друга за кордоном. На першу вона готова прийти, а ось їхати заради цього в іншу країну і залишати немовля вона не готова.

Подружка нареченої не захотіла залишати новонароджену дитину заради того, щоб відвідати дівич-вечір. Це все призвело до неприємної ситуації з конфліктом. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Коли в житті людини з'являється дитина, тоді життя змінюється кардинально. Багатьом хочеться закритися з немовлям в одній маленькій бульбашці, не звертаючи уваги на речі навколо.

Змінюються також пріоритети і це добряче на собі відчула молода мати, яка мала б бути подружкою нареченої на весіллі, проте зіткнулася з тиском через відмову поїхати за кордон на дівич-вечір. Вона просто не хотіла залишати дитину, але подруга не зрозуміла цього і залишилася розчарована.

Молода мама розповідає, що в її подруги буде два дівич-вечори — один у Великій Британії, а другий — за кордоном. Якщо на перший вона готова прийти і розділити свято з усіма, то на другий — навряд чи. На той момент її дитині буде всього 7 місяців і летіти без неї в іншу країну заради відпочинку не хочеться.

"Вона кілька разів просила мене поїхати, і я пояснювала їй свої почуття. Однак я знаю, що вона дуже розчарована тим, що я не поїду, але ж я її подружка нареченої. Крім того, не допомагає і те, що мій партнер незабаром після цього їде на чоловіче свято... але це просто різні речі?" — розповіла про ситуацію жінка.

У результаті вона поцікавилася у користувачів мережі, чи правильно вона вчинить, якщо відмовиться. Одні повністю прийняли ситуацію і погодилися з позицією молодої матері, а ось інші так і не змогли визначитися, адже розуміють обидві сторони.

"Насправді це складне питання, я думаю. Тут немає правильної або неправильної відповіді. Цілком допустимо сказати "ні", але також цілком допустимо, щоб наречена хотіла бачити вас там. Ви — подружка нареченої, і я припускаю, що ви погодилися на цю роль, знаючи, що на вас покладаються певні зобов'язання/очікування", — написав коментатор.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що чоловік хотів заволодіти будинком нареченої до весілля і називав її егоїсткою. Жінка була згодна на пропозицію коханого, але тільки після весілля. Наречений зі свого боку був дуже наполегливий і раптово запросив у будинок фахівця, якого довелося вигнати.