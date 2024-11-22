Називав егоїсткою і запрошував адвоката: чоловік хотів заволодіти будинком нареченої до весілля

Жінка була згодна на пропозицію коханого, але тільки після весілля. Наречений зі свого боку був дуже наполегливий і раптово запросив у будинок фахівця, якого довелося вигнати.

Чоловік вимагав від своєї нареченої, щоб та зробила його співвласником будинку, який їй дістався у спадок від матері. Він хоче, щоб усе було офіційно оформлено ще до весілля. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

7 місяців тому жінка втратила матір і вона їй залишила великий будинок. Через деякий час вона офіційно стала власницею будівлі і в той момент отримала пропозицію руки і серця від свого коханого. Саме тоді він зрозумів, що вони готові на наступний крок, хоча до цього були разом 5 років.

Хлопець також захотів офіційно стати співвласником будинку і був наполегливий у цьому питанні, адже саме це дало б змогу забезпечити "баланс у їхніх стосунках".

Цією історією жінка вирішила поділитися в соціальній мережі Reddit, адже не знає, що робити, а наполегливість нареченого переходить усі межі. Вона хоч і заробляє більше, але ніколи не змушувала його почуватися неповноцінним.

"Оскільки він наполягав, а ми вже давно разом і заручені, я вирішила зробити це, але тільки після того, як ми одружимося. Він не погодився і наполіг на тому, щоб ми зробили це до весілля. Після довгих суперечок я сказала йому, щоб він кинув цю справу і почекав до весілля", — розповіла жінка.

Днями вона повернулася з роботи і побачене в будинку шокувало її, адже коханий привів адвоката з нерухомості, щоб якнайшвидше розпочати юридичний процес, хоча вона не була згодна на це. Адвоката попросили негайно піти, хоча він ще намагався влізти якось у розмову і переконати власницю будинку.

Чоловік зі свого боку сказав нареченій, що вона поводиться вкрай егоїстично і продемонструвала неповагу як до адвоката, так і до свого коханого. Після цього почалася велика сварка і він навіть пішов з дому.

"Ми продовжували сваритися телефоном, і він не переставав говорити про те, якою впертою та егоїстичною я була останнім часом. Він сказав, що робить усе можливе, щоб забезпечити нам стабільне життя до весілля, але я не хочу співпрацювати", — написала далі наречена.

У коментарях користувачі попередили жінку про можливий обман, адже в такий спосіб наречений може спробувати заволодіти частиною власності після розлучення. Їй порадили в жодному разі не пов'язувати з ним життя і не народжувати дітей.

"Він поводиться так, ніби має право на те, що належить тільки вам. Час, коли він зробив пропозицію після того, як ви успадкували будинок, теж підозрілий. БІЖІТЬ І НЕ ОЗИРАЙТЕСЯ!" — писали в коментарях.

Нагадаємо, 15 листопада повідомлялося, що наречена плакала у ванній через родичів, які замовили піцу на її весілля. У запрошенні пара вирішила не вказувати, що їжа буде винятково рослинною, щоб уникнути упередженості та дозволити всім насолодитися вишуканою вечерею, на яку вони витратили майже 15 тисяч доларів.