Выбрала ребенка вместо девичника: невеста расстроилась из-за приоритетов ее подружки

Молодая мама рассказала, что у ее подруги будет сразу две вечеринки накануне свадьбы — одна на родине, а вторая за границей. На первую она готова прийти, а вот ехать ради этого в другую страну и оставлять младенца она не готова.

Подружка невесты не захотела оставлять новорожденного ребенка ради того, чтобы посетить девичник. Это все привело к неприятной ситуации с конфликтом. Об этом говорится в материале Mirror.

Когда в жизни человека появляется ребенок, тогда жизнь меняется кардинально. Многим хочется закрыться с младенцем в одном маленьком пузыре, не обращая внимания на вещи вокруг.

Меняются также приоритеты и это сильно на себе ощутила молодая мать, которая должна быть подружкой невесты на свадьбе, однако столкнулась с давлением из-за отказа поехать за границу на девичник. Она просто не хотела оставлять ребенка, но подруга не поняла этого и осталась разочарована.

Молодая мама рассказывает, что у ее подруги будет два девичника — один в Великобритании, а второй — за границей. Если на первый она готова прийти и разделить праздник со всеми, то на второй — вряд ли. На тот момент ее ребенку будет всего 7 месяцев и лететь без него в другую страну ради отдыха не хочется.

"Она несколько раз просила меня поехать, и я объясняла ей свои чувства. Однако я знаю, что она очень разочарована тем, что я не поеду, а ведь я ее подружка невесты. Кроме того, не помогает и то, что мой партнер вскоре после этого уезжает на мужской праздник… но это просто разные вещи?" — рассказала о ситуации женщина.

В результате она поинтересовалась у пользователей сети, правильно ли она поступит, если откажется. Одни полностью приняли ситуацию и согласились с позицией молодой матери, а вот другие так и не смогли определиться, ведь понимают обе стороны.

"На самом деле это сложный вопрос, я думаю. Здесь нет правильного или неправильного ответа. Вполне допустимо сказать "нет", но также вполне допустимо, чтобы невеста хотела видеть вас там. Вы — подружка невесты, и я предполагаю, что вы согласились на эту роль, зная, что на вас возлагаются определенные обязательства/ожидания", — написал комментатор.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что мужчина хотел завладеть домом невесты до свадьбы и называл ее эгоисткой. Женщина была согласна на предложение возлюбленного, но только после свадьбы. Жених в свою очередь был очень настойчив и внезапно пригласил в дом специалиста, которого пришлось выгнать.