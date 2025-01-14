Женщина считает материнство "не стоящим того": она назвала три ключевые причины (видео)

Пользователи в сети возмутились ответом женщины, назвав ее плохой матерью. Однако женщина, которая воспитывает трехлетнего сына, впоследствии в комментариях еще раз объяснила, почему у нее такое мнение и на чем оно базируется.

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Жительница Нью-Йорка Доминис Регис вызвала целую волну комментариев в свой адрес. Когда женщину спросили, стоит ли материнство того, чтобы его воплощать — то госпожа Регис откровенно сказала, что нет. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Видеоответ сделал видео вирусным — его посмотрели более 670 тыс. раз и поставили почти 76 тыс. лайков.

Американка из Нью-Йорка работает обычным бухгалтером и говорит, что многие не думают даже, как это быть матерью и какие трудности с проблемами придется преодолеть.

""Если вы хотите иметь детей и сделать это достойно, вам нужны три вещи — надежный партнер, деньги и постоянная поддержка. Вот тогда этот опыт будет стоить того, иначе все будет напрасно", — говорит женщина.

Женщина говорит, что из-за появления ребенка времени на собственный досуг и на мужа будет уменьшаться, а потому без вышеуказанного придется пойти на жертву.

"Это довольно сложно, и это открыло для меня глаза. А это пока что у меня только один ребенок. Поэтому если у вас нет этих трех вещей, то нет, дети того не стоят. Не рискуйте своей жизнью ради этого, не рискуйте своей жизнью ради этого, если не готовы", — отметила госпожа Ригис.

Видео женщины вызвало серьезную дискуссию в комментариях. Некоторые корреспонденты говорят, что даже получив все три условия, все равно "не рассматривают вероятность того, что будут рожать детей". В то же время вторая пользовательница пишет, что она — мама-одиночка, и для нее смыслом жизни является ее ребенок.

"Я — одинокая мама из одного села и не имею много денег, но материнство изменило меня наилучшим образом. Я ни о чем не жалею", — высказала похожее мнение другая женщина.

Другой автор написал, что его пугает рост количества женщин, которые отказываются от материнства ради своего комфорта. Он говорит о "соответствующих последствиях" на старости лет.

"Для меня дети — это все. Если кто-то хочет этим пожертвовать — вперед. Только потом не жалейте о соответствующих последствиях, когда состаритесь, а потом поймете — жизнь была прожита зря", — написал один пользователь.

Впоследствии автор рока Доминис присоединилась к ответам и подчеркнула еще раз, что она "не против материнства, ведь сама — мама". Она просит внимательнее относиться к этой "чрезвычайно болезненной теме", и просто напоминает, что это — "очень непростая тема для разговора, и здесь стоит быть честными и ответственными".

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