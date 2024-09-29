Пропонували гроші за мовчання: жінку чекав сюрприз у пачці з-під чипсів (фото)

Інгрід Біфорт була шокована цією знахідкою й навіть думати не хоче, що могло б статися, якби діти не помітили це.

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40-річна Інгрід Біфорт з Великої Британії розповіла про моторошну знахідку в пакеті з-під чипсів, яку разом з друзями їв її 12-річний син Рассела. Детальніше про цю історію пише таблоїд Metro.

Жінка каже, що взяла свого сина та його друзів на відпочинок до озера, щоб разом половити крабів. Один з хлопчиків, якого звуть Лео, купив порцію чипсів в кіоску The View Fish and Chips й поділився з усією групою. Коли хлопчики пригощалися, то випадково натрапили на гострий предмет, схожий на лезо бритви. Лео підбіг до матері й сказав: "Подивися, що було всередині".

Деталь пристрою для нарізання картоплі опинилась у пачці чипсів Фото: SWNS

Інгрід була шокована цією знахідкою й навіть думати не хотіла, що могло б статися, якби діти не помітили сторонній предмет. Вона одразу ж повернула бракований товар у кіоск, однак персонал пояснив, що це не лезо, а частина механізму, який використовують для нарізання картоплі.

"Коли я підійшла до співробітниці з проханням пояснити, як це могло трапитися, та глянула на пакування й відповіла: "Ні, це не лезо бритви, воно відірвалося від машини, якою ми ріжемо чипси". Потім продавчиня забрала у мене пакет, щоб викинути у смітник разом із залишками чипсів, передала 5 фунтів (близько 270 грн) й додала: "Я поверну вам вдвічі більше грошей, тримайте", — згадує Інгрід.

Жінка була настільки шокована, що зареклася ще коли-небудь переступати поріг цього закладу.

"Мене не задовольнила їхня відповідь. Хочеться почути щире вибачення і визнання серйозності можливих наслідків. Це, безумовно, відштовхнуло мене від самої думки коли-небудь туди повернутися", — додала вона.

40-річна Інгрід Біфорт була шокована, побачивши знахідку в чипсах Фото: SWNS

Керівник The View Fish and Chips наступного дня написав клієнтці повідомлення, висловивши свій жаль.

"Ми торгуємо майже 10 років й ніколи не стикалися з чимось подібним раніше. Уже зв'язались з виробником даного пристрою, щоб отримати будь-яку інформацію про те, як це могло статися", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.

А от відвідувач закладу Taco Bell стверджує, що знайшов у своїй страві прикрасу для пірсингу з блискучим камінцем. Ювелірний виріб застряг у шматочку нарізаної кубиками цибулі.