Предлагали деньги за молчание: женщину ждал сюрприз в пачке чипсов (фото)

Ингрид Бифорт была шокирована этой находкой и даже думать не хочет, что могло бы произойти, если бы дети не заметили это.

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40-летняя Ингрид Бифорт из Великобритании рассказала о жуткой находке в пачке из-под чипсов, которую вместе с друзьями ел ее 12-летний сын Рассел. Подробнее об этой истории пишет таблоид Metro.

Женщина говорит, что взяла своего сына и его друзей на отдых к озеру, чтобы вместе ловить крабов. Один из мальчиков, которого зовут Лео, купил порцию чипсов в киоске The View Fish and Chips и поделился со всей группой. Когда мальчики угощались, то случайно наткнулись на острый предмет, похожий на лезвие бритвы. Лео подбежал к матери и сказал: "Посмотри, что было внутри".

Деталь устройства для нарезки картофеля оказалась в пачке чипсов Фото: SWNS

Ингрид была шокирована этой находкой и даже думать не хотела, что могло бы произойти, если бы дети не заметили посторонний предмет. Она сразу же вернула бракованный товар в киоск, однако персонал объяснил, что это не лезвие, а часть механизма, который используют для нарезки картофеля.

"Когда я подошла к сотруднице с просьбой объяснить, как это могло произойти, та взглянула на упаковку и ответила: "Нет, это не лезвие бритвы, оно оторвалось от машины, которой мы режем чипсы". Затем продавщица забрала у меня пакет, чтобы выбросить в мусорку вместе с остатками чипсов, передала 5 фунтов (около 270 грн) и добавила: "Я верну вам вдвое больше денег, держите", — вспоминает Ингрид.

Женщина была настолько шокирована, что зареклась еще когда-либо пересекать порог этого заведения.

"Меня не удовлетворил их ответ. Хочется услышать искреннее извинение и признание серьезности возможных последствий. Это, безусловно, оттолкнуло меня от самой мысли когда-либо туда вернуться", — добавила она.

40-летняя Ингрид Бифорт была шокирована, увидев находку в чипсах Фото: SWNS

Руководитель The View Fish and Chips на следующий день написал клиентке сообщение, выразив свое сожаление.

"Мы торгуем почти 10 лет и никогда не сталкивались с чем-то подобным. Уже связались с производителем данного устройства, чтобы получить любую информацию о том, как это могло произойти", — пояснил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что клиентка сети супермаркетов Sam's Club обнаружила в пироге с мясной начинкой ужасную находку — человеческий зуб. Об этом жительница города Чанчжоу, что на востоке Китая, рассказала в видео, опубликованном в социальной сети Douyin.

А вот посетитель заведения Taco Bell утверждает, что нашел в своем блюде украшение для пирсинга с блестящим камнем. Ювелирное изделие застряло в кусочке нарезанного кубиками лука.