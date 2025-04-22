"Готова к пенсии": реакция девочки-подростка на первый рабочий день стала вирусной (видео)

14-летняя жительница Мэриленда (США) по имени Тейлор неожиданно стала звездой в соцсетях после того, как ее бабушка опубликовала видео с реакцией внучки на первую смену в ресторане.

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Историей поделилась мать девочки по имени Тейлор (divagirls310) в одном из своих видео в TikTok.

Видео с уставшей, но смеющейся девочкой, которая жалуется на боль в спине и отсутствие возможности присесть в течение шести часов, собрало более 2 миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

"Я не сидела с трех часов. Здесь вообще нет мест для сидения", — произносит девочка сквозь слезы.

Пользователи TikTok восприняли момент с пониманием и сочувствием. Многие узнали в Тейлор себя на первой работе.

"Ее смех и слезы — квинтэссенция взрослой жизни", "Заберите малышку домой! Она уже готова к пенсии", "Добро пожаловать в жизнь", — писали они.

По словам бабушки, этот день стал для девочки настоящим "боевым крещением" и первым осознанным столкновением с реальностью труда. Несмотря на первоначальный стресс, Тейлор не только продолжила работать, но и призналась, что полюбила свою работу, хоть и потребовалось время на адаптацию. Сейчас она мечтает стать анестезиологом.

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