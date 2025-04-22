"Готова до пенсії": реакція дівчинки-підлітка на перший робочий день стала вірусною (відео)

14-річна мешканка Меріленда (США) на ім'я Тейлор несподівано стала зіркою в соцмережах після того, як її бабуся опублікувала відео з реакцією онуки на першу зміну в ресторані.

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Історією поділилася мати дівчинки на ім'я Тейлор (divagirls310) в одному зі своїх відео в TikTok.

Відео з втомленою, але усміхненою дівчинкою, яка скаржиться на біль у спині та відсутність можливості присісти протягом шести годин, зібрало понад 2 мільйони переглядів і сотні тисяч лайків.

"Я не сиділа з третьої години. Тут взагалі немає місць для сидіння", — вимовляє дівчинка крізь сльози.

Користувачі TikTok сприйняли момент із розумінням і співчуттям. Багато хто впізнав у Тейлор себе на першій роботі.

"Її сміх і сльози — квінтесенція дорослого життя", "Заберіть малятко додому! Вона вже готова до пенсії", "Ласкаво просимо в життя", — писали вони.

За словами бабусі, цей день став для дівчинки справжнім "бойовим хрещенням" і першим усвідомленим зіткненням з реальністю праці. Попри початковий стрес, Тейлор не тільки продовжила працювати, а й зізналася, що полюбила свою роботу, хоч і потрібен був час на адаптацію. Зараз вона мріє стати анестезіологом.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік показав, як насправді виглядає "тиха ніч" його дружини. Дейв поділився в TikTok кумедним відео, на якому його кохана та її подруги влаштували імпровізоване нічне шоу, незважаючи на їхні запевнення, що зустріч буде "тихою" і "без алкоголю". Ролик миттєво став вірусним.

Також стало відомо, що жінка випадково зірвала романтичну пропозицію своїй подрузі, прийнявши інсценування викрадення за реальний злочин. Історія стала популярною в соцмережах.