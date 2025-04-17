Жінка думала, що її подругу викрадають: те, що вона зробила далі, здивувало людей

Жінка випадково зірвала романтичну пропозицію своїй подрузі, прийнявши інсценування викрадення за реальний злочин. Історія стала популярною в соцмережах

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Про це користувачка з ніком BlissfulRush написала на популярному форумі Reddit.

Жінка, яка стала свідком "викрадення" своєї найкращої подруги, інстинктивно заступилася за неї, не знаючи, що все, що відбувається, — лише частина романтичного сценарію.

28-річна жінка розповіла, що на минулих вихідних вона гуляла з подругою Емілі, коли до них під'їхав білий фургон без розпізнавальних знаків. Двоє чоловіків у масках вискочили з машини і схопили Емілі, яка закричала від жаху. Дівчина миттєво зреагувала: використала перцевий балончик, вдарила одного з "викрадачів" і закричала, одночасно викликаючи поліцію.

Пізніше з'ясувалося, що чоловіками в масках були хлопець Емілі на ім'я Кріс і його друг. Вони влаштували постановочне "викрадення" як частину незвичайної пропозиції. Емілі мріяла про "незабутній момент", і Кріс вирішив втілити це бажання буквально.

Однак замість радісних сліз пропозиція завершилася конфліктом. Кріс звинуватив дівчину в тому, що вона "все зіпсувала". Сама Емілі, хоч і визнала, що злякалася, все ж висловила невдоволення тим, що її подруга "не прочитала ситуацію".

Ілюстративне фото Фото: freepik.com

Користувачі соцмереж масово стали на бік жінки, засудивши безвідповідальну затію Кріса. Один із популярних коментарів свідчить: "Якщо він вирішив інсценувати викрадення, він мав попередити того, хто буде поруч із нею. Це елементарна безпека".

Психотерапевт Вівіана Макговерн, коментуючи ситуацію, підкреслила, що реакція подруги була абсолютно нормальною.

"Це природний захисний механізм організму при сприйнятті загрози. Вона діяла виходячи з інстинкту — і правильно зробила", — зазначила вона.

Експертка додала, що Емілі та Крісу варто переосмислити свої дії, а подруга, навпаки, заслуговує на визнання, а не на докори.

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