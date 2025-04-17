Женщина думала, что ее подругу похищают: то, что она сделала дальше, удивило людей

Женщина случайно сорвала романтическое предложение своей подруге, приняв инсценировку похищения за реальное преступление. История стала популярной в соцсетях

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Об этом пользовательница с ником BlissfulRush написала на популярном форуме Reddit.

Женщина, ставшая свидетельницей "похищения" своей лучшей подруги, инстинктивно вступилась за нее, не зная, что все происходящее — лишь часть романтического сценария.

28-летняя женщина рассказала, что на прошлых выходных она гуляла с подругой Эмили, когда к ним подъехал белый фургон без опознавательных знаков. Двое мужчин в масках выскочили из машины и схватили Эмили, которая закричала от ужаса. Девушка мгновенно среагировала: использовала перцовый баллончик, ударила одного из "похитителей" и закричала, одновременно вызывая полицию.

Позже выяснилось, что мужчинами в масках были парень Эмили по имени Крис и его друг. Они устроили постановочное "похищение" как часть необычного предложения. Эмили мечтала о "незабываемом моменте", и Крис решил воплотить это желание буквально.

Однако вместо радостных слез предложение завершилось конфликтом. Крис обвинил девушку в том, что она "все испортила". Сама Эмили, хоть и признала, что испугалась, все же выразила недовольство тем, что ее подруга "не прочитала ситуацию".

Иллюстративное фото Фото: freepik.com

Пользователи соцсетей массово встали на сторону женщины, осудив безответственную затею Криса. Один из популярных комментариев гласит: "Если он решил инсценировать похищение, он должен был предупредить того, кто будет рядом с ней. Это элементарная безопасность".

Психотерапевт Вивиана Макговерн, комментируя ситуацию, подчеркнула, что реакция подруги была абсолютно нормальной.

"Это естественный защитный механизм организма при восприятии угрозы. Она действовала исходя из инстинкта — и правильно сделала", — отметила она.

Эксперт добавила, что Эмили и Крису стоит переосмыслить свои действия, а подруга, напротив, заслуживает признания, а не упреков.

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