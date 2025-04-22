Чоловік показав, який насправді має вигляд "тиха ніч" його дружини (відео)

Чоловік із Великої Британії поділився в TikTok кумедним відео, на якому його дружина та її подруги влаштували імпровізоване нічне шоу, попри їх запевнення, що зустріч буде "тихою" і "без алкоголю". Ролик миттєво став вірусним.

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Про це Дейв Гібсон (@mrdavegibson) розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Обіцянки "не засиджуватися допізна" знайомі багатьом — але не завжди вечір йде за планом. Так сталося й у 37-річної Ліз Гібсон, яка запевняла чоловіка, що їхня зустріч із подругами буде спокійною, без алкоголю і з бузиновою настоянкою. Однак реальність виявилася куди веселішою і куди гучнішою.

Її чоловік, 45-річний Дейв, записав момент, як в іншому кінці будинку лунали хіти з мюзиклу Wicked у виконанні Ліз та її подруг Фіони та Бекі. Жінки, озброївшись порожніми пляшками з-під вина замість мікрофонів, влаштовували справжній короткий концерт о 01:15 ночі. Відео з накладеним текстом "Дружина: Дівчатка прийдуть, але ми всі на дієті й не п'ємо, тож буде тихо" підірвало TikTok, зібравши понад 2,3 мільйона переглядів і 305 тисяч лайків.

Але, за словами сусідів, вечірка закінчилася лише о другій ночі.

"Мене запевнили, що буде тільки бесіда і настоянка з бузини", — зазначив Дейв.

Чоловік спостерігає за вечіркою Фото: TikTok

Відео миттєво зібрало безліч коментарів: одні користувачі мріяли опинитися серед запрошених, інші з гумором відзначали "чари порожніх пляшок", а треті хвалили чоловіка за тактовність і вміння не зіпсувати веселу атмосферу.

"Я б ніколи не став позбавляти дружину задоволення", — додав Дейв. І хоча на ранок у Ліз боліла голова, за словами чоловіка, вона списала все на "щось з'їдене".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка випадково зірвала романтичну пропозицію своїй подрузі, прийнявши інсценування викрадення за реальний злочин. Історія стала популярною в соцмережах.

Також стало відомо, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранчу. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код із меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.