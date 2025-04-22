Муж показал, как на самом деле выглядит "тихая ночь" его жены (видео)

Мужчина из Великобритании поделился в TikTok забавным видео, на котором его жена и ее подруги устроили импровизированное ночное шоу, несмотря на их уверения, что встреча будет "тихой" и "без алкоголя". Ролик мгновенно стал вирусным.

Related video

Об этом Дэйв Гибсон (@mrdavegibson) рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Обещания "не засиживаться допоздна" знакомы многим — но не всегда вечер идет по плану. Так случилось и у 37-летней Лиз Гибсон, которая уверяла мужа, что их встреча с подругами будет спокойной, без алкоголя и с бузиновой настойкой. Однако реальность оказалась куда веселее и куда громче.

Ее муж, 45-летний Дэйв, записал момент, как в другом конце дома, звучали хиты из мюзикла Wicked в исполнении Лиз и ее подруг Фионы и Бекки. Женщины, вооружившись пустыми бутылками из-под вина вместо микрофонов, устраивали настоящий короткий концерт в 01:15 ночи. Видео с наложенным текстом "Жена: Девочки придут, но мы все на диете и не пьем, так что будет тихо" взорвало TikTok, собрав более 2,3 миллиона просмотров и 305 тысяч лайков.

Но, по словам соседей, вечеринка закончилась лишь к двум ночи.

"Меня заверили, что будет только беседа и настойка из бузины", — отметил Дэйв.

Мужчина наблюдает за вечеринкой Фото: TikTok

Видео мгновенно собрало множество комментариев: одни пользователи мечтали оказаться среди приглашенных, другие с юмором отмечали "волшебство пустых бутылок", а третьи хвалили мужа за тактичность и умение не испортить веселую атмосферу.

"Я бы никогда не стал лишать жену удовольствия", — добавил Дэйв. И хотя наутро у Лиз болела голова, по словам мужчины, она списала все на "что-то съеденное".

Ранее Фокус сообщал, что женщина случайно сорвала романтическое предложение своей подруге, приняв инсценировку похищения за реальное преступление. История стала популярной в соцсетях.

Также стало известно, что влюбленные оригинально объявили о своей помолвке во время дружеского бранча. Вместо традиционного тоста они предложили гостям отсканировать QR-код с меню напитков, за которым скрывалась фотография с помолвочным объявлением.