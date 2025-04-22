На встрече в Лондоне США предложат признать Крым российским и заморозить линию фронта, — WP

На встрече Украины, Великобритании, Франции и США в среду, 23 апреля в Лондоне Соединенные Штаты Америки предложат официально признать Крым частью России и заморозить линии фронта.

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Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Журналисты отмечают, что союзники Украины надеются получить гарантии безопасности и программы восстановления для страны в обмен на любые подобные территориальные уступки.

По данным трех лиц, знакомых с вопросом, аналогичные предложения от Вашингтона были представлены украинской стороне во время встречи в Париже на прошлой неделе. Они включают официальное признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией и в перспективе постепенное снятие санкций с России в рамках будущего мирного соглашения. Зато ожидается, что Москва прекратит военные действия в Украине, несмотря на ее значительное преимущество в численности войск и вооружении.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что озвученное в Париже предложение США стало результатом визита специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Тогда у него состоялась многочасовая встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам одного из инсайдеров, идея заключается в том, чтобы Соединенные Штаты называли Крым российским, "не заставляя Украину его признавать".

Напомним, Стив Уиткофф ранее объяснял, что в Российской Федерации говорил не о перемирии или прекращении огня, а о достижении длительного мира. Возможное соглашение касается пяти регионов Украины и пятой статьи НАТО.

Позже на заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этот вопрос не относится к компетенции Стива Уиткоффа.

Тем временем Фокус писал, стоит ли ожидать по итогам переговоров существенных сдвигов по завершению российско-украинской войны. По мнению президента США Дональда Трампа, сейчас существуют "очень хорошие" шансы для заключения мирного соглашения уже до конца текущей недели.