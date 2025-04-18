Чего Трамп ждет от Путина: когда будет перемирие — выводы после встречи в Париже

В четверг, 17 апреля представители Украины, Европы и США встретились во Франции с тем, чтобы обсудить пути прекращения огня. Приблизил ли мир парижский дипломатический марафон, выяснял Фокус.

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Американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 17 апреля побывала во Франции для встреч по урегулированию российско-украинской войны. После длительной закрытой беседы Эмманюэля Макрона с представителями Белого дома Елисейский дворец, не вдаваясь в детали, лаконично отчитался, что "акценты были сосредоточены на мирных переговорах, направленных на прекращение российской агрессии в Украине, а также на работе "коалиции решительных".

Показательно, что непосредственно перед встречей с американскими дипломатами и уже после ее завершения господин Макрон провел телефонный разговор с Зеленским. Об этом последний рассказал в своем Telegram канале. "Уже второй раз за сегодня говорил с президентом Франции. Благодарен Эмманюэлю за лидерство и за работу в Париже наших представителей: Украина, Франция, Великобритания, Германия и Соединенные Штаты. Важно, что слышим друг друга, дополняем и уточняем наши позиции и работаем ради реальной безопасности Украины и всей нашей Европы. Скоординировали дальнейшие контакты и встречи. Продолжительность мира напрямую будет зависеть от справедливости позиций в дипломатии и действенности архитектуры безопасности. Спасибо всем, кто поддерживает", — подчеркнул глава государства.

Госсекретарь США был в Париже, чтобы встретиться с президентом Франции относительно прекращения огня в Украине, поскольку Вашингтон и Европа ищут общий язык по прекращению боевых действий Фото: Getty Images

Как известно, украинская делегация в составе руководителя ОП Ермака, руководителей МИД Сибиги и МОУ Умерова 17 апреля провела в Париже встречи в рамках "коалиции решительных", в которую входят более трех десятков стран, а затем и с американским властным тандемом в лице Рубио и Уиткоффа. Позже к дискуссии присоединились французские, немецкие и британские переговорщики. И пока шел закрытый диалог, Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что во время переговоров европейцы якобы требовали от американской стороны доказательств того, что Россия серьезно настроена на прекращение огня. Кроме того, они просили коллег из Вашингтона объяснить, какие шаги собирается предпринять Дональд Трамп, если переговоры с Путиным потерпят неудачу. А тем временем сам Дональд Трамп, ранее избегавший конкретики относительно сроков, заявил, что ждет от Путина ответа на предложение о прекращении огня уже до конца текущей недели. "После этого мы примем решение. Я верю в приближение мира в Украине", — подчеркнул президент США. Между тем постпред России в ООН Василий Небензя вскоре заявил, что прекращение огня в Украине "пока нереалистично".

После завершения встреч делегаций Украины, США с европейцами глава Госдепа Марко Рубио провел телефонные переговоры с руководителем росМВД Лавровым, который подтвердил готовность Москвы к продолжению работы с США "для устранения первопричин украинского кризиса".

Перед встречей с американскими дипломатами и уже после ее завершения Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Зеленским Фото: Getty Images

"Рубио передал своему российскому коллеге то же сообщение, которое команда США передала европейским союзникам в Париже: президент Трамп и США хотят завершения этой войны и представили всем сторонам контуры соглашения", — отмечается в сообщении Госдепа. Там, акцентировав, что в Париже состоялся "обнадеживающий прием", подытожили: "Предложенные США пункты соглашения показывают, что мир возможен, если все страны действительно имеют целью завершить конфликт".

Действительно ли Трамп планирует дистанцироваться от мирного процесса

После встреч в Париже в глобальном смысле ситуация не изменилась, считает политолог Дмитрий Левусь. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул: "Приезд американской делегации во Францию — это последняя коммуникативная попытка команды Трампа перед 20 апреля — дедлайном, который они сами озвучивали, сделать видимость продвижения по мирному треку. То есть, американцы всячески пытаются продемонстрировать, что не все так плохо и процесс продолжается. Более того, Трамп заявил, что ждет ответа Путина о прекращении огня уже до конца текущей недели. Но зато то, что прозвучало уже после парижских встреч со стороны российской стороны не оставляет никаких надежд на то, что мирный прорыв до Пасхи состоится. Конечно, время еще остается и вполне возможно, что Путин как-то отреагирует на сигналы Трампа, но в любом случае это будет лишь имитацией со стороны Российской Федерации".

Эксперт считает, что "контуры перемирия" будут просматриваться более четко к 30 апреля, когда Трамп будет отмечать 100 дней пребывания на президентском посту: "Но и от этой календарной даты, на мой взгляд, не стоит ожидать выхода на реальные договоренности о прекращении огня, поскольку по состоянию на сейчас компромиссов нет, тогда как разногласий — воз и маленькая тележка, прежде всего территориальных. Об этом, кстати, снова заявил переговорщик Трампа Стив Уиткофф".

Эксперт считает, что "контуры перемирия" будут просматриваться более четко к 30 апреля, когда Трамп будет отмечать 100 дней пребывания на президентском посту Фото: Getty Images

Обратив внимание на то, что Трамп на днях продлил еще на год решение администрации Байдена о санкциях против РФ и блокировании портов для российских судов, Дмитрий Левусь констатировал: "В то же время в плоскости заявлений, а не конкретных решений, мы видим совершенно другую картину. К примеру, господин Уиткофф говорит о том, что ряд вопросов с РФ почти решен, а Соединенные Штаты в целом всячески пытаются выдержать линию на продолжение диалога с Россией. Это наглядно проявилось, когда американская делегация не поддержала резолюцию ООН, где Россия упоминалась, как агрессор, а также в отказе Вашингтона подписывать заявление G7 с осуждением РФ за убийства мирных граждан в Сумах. С учетом такого курса Белого дома, российская сторона, прикрываясь имитационными заявлениями, будет "петлять" еще достаточно долго". Несмотря на это, Дмитрий Левусь прогнозирует, что вряд ли дальнейшие решения администрации Трампа против России будут слишком жесткими, учитывая, что "откровенно пророссийский персонаж" в лице Стива Уиткоффа является ключевым переговорщиком от США.

"Скорее всего, американская администрация вскоре дистанцируется от мирного процесса, приняв какие-то чисто символические антироссийские решения "для галочки", — подытожил политолог.

Каким образом участие европейцев в переговорах приближает мир

Более оптимистично парижскую встречу, в частности и мирный процесс в целом, оценивает политолог Алексей Якубин. "Встреча представителей Украины, США и Европы в Париже является важной с точки зрения перспектив достижения cease-fire (прекращения огня — Ред.). Эта встреча, кстати, показала, что ключевым представителем Трампа по всем геополитическим вопросам является именно Уиткофф, который кроме того, что в Елисейском дворце так же хорошо, как в частной резиденции Трампа, больше ничего не рассказал. И вообще — обратите внимание на информационную тишину — это тоже важный нюанс. Ведь если бы ситуация была "все пропало", соответствующие утечки в СМИ непременно имели бы место. На мой взгляд, во время парижских встреч Виткофф доносил до Украины и до европейцев предварительно проанализированные Вашингтоном ответы Путина относительно мирных предложений", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и государственный секретарь США Марко Рубио во время дипломатической встречи в Париже Фото: Getty Images

Подчеркнув, что де-факто европейцы, на чем постоянно настаивал официальный Киев, наконец непосредственно приобщены к процессу, эксперт констатировал: "Мне кажется, что появление европейцев в переговорно-мирном кейсе на самом деле может приблизить нас к режиму прекращения огня, потому что именно участие европейцев, в частности в вопросе мониторинга, сможет поддерживать этот режим. И вот они в игре. Это тоже определенный сигнал. Поэтому, несмотря на ситуацию с ракетно-дронными ударами РФ, которые заставляют думать только об эскалации и о дальнейших намерениях России двигаться именно военным путем, я считаю, что реальные шаги к миру за дипломатической кулисой таки делаются".

Политолог убежден, что Трамп, несмотря на заявление об ответе Путина до конца текущей недели, на самом деле установил дедлайн до начала мая: "К этому времени Кремль должен четко сказать или "Да", или "Нет". Кстати, сейчас много слухов ходит вокруг того, что на самом деле мог привезти Трампу Виткофф после встречи с Путиным. В публичной плоскости в основном обсуждается история с 5-ю оккупированными регионами, но я думаю, что переговорное поле между США и РФ значительно шире".

По итогам анонсированной встречи украинской делегации с американскими и европейскими партнерами в Лондоне на следующей неделе, констатирует Алексей Якубин, можно уже будет говорить наверняка, станет ли весна-2025 финишем активной фазы боевых действий. Между прочим, перед отлетом в США, глава Госдепа США Марко Рубио в пятницу, 18 апреля у трапа своего самолета в парижском аэропорту Ле Бурже заявил, что Соединенные Штаты готовы отказаться от усилий по достижению мира в Украине, если увидят, что это недостижимая цель.