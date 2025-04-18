"Передал коллеге месседж": Рубио позвонил Лаврову после переговоров с украинцами в Париже

После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Париже государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы поговорить о российско-украинской войне.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

"Госсекретарь передал своему российскому коллеге тот же месседж, который американская команда передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и сейчас представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира", — говорится в сообщении.

В Госдепе также заявили, что концепция США по завершению российско-украинской войны получила положительный отклик.

"Ободряющий прием в Париже американской концепции показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", — подчеркнули в Госдепе.

Напомним, Андрей Ермак раскрыл, на что согласилась Украина во время переговоров в Париже.

В этот же день постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что прекращение огня в Украине является нереалистичным.