Мирное соглашение до конца недели: чего стоит ждать от встречи в Лондоне Украины, США и ЕС

Представители Украины, Великобритании, Франции и США в среду, 23 апреля встретятся в Лондоне для дальнейшего обсуждения вопроса мирного урегулирования. Стоит ли ожидать по итогам переговоров существенных сдвигов по завершению российско-украинской войны, выяснял Фокус.

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Украину на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать кейс мирного урегулирования, будут представлять четверо высокопоставленных чиновников: руководитель ОП Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Американскую сторону, по информации Bloomberg, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Со стороны европейских государств — Британии, Франции и Германии — будут присутствовать министры иностранных дел и советники по вопросам национальной безопасности.

Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация на встрече в Лондоне сосредоточится на возможностях установления "безусловного прекращения огня". Президент, обратив внимание на то, что РФ продолжила обстрелы украинских городов, отвергнув предложение Киева продлить режим прекращения огня после Пасхи, констатировал: "Именно прекращение огня — реальное и длительное — должно стать первым шагом к надежному миру".

Владимир Зеленский: "Именно прекращение огня — реальное и длительное — должно стать первым шагом к надежному миру" Фото: Getty Images

Нынешняя встреча в Лондоне станет второй после недавних контактов в Париже, где Украина, США и отдельные европейские страны обсудили пути достижения мира в российско-украинской войне.

Между тем Дональд Трамп, который сейчас выступает в роли ключевого посредника-миротворца, заявил, что сейчас существуют "очень хорошие" шансы для заключения мирного соглашения уже до конца текущей недели. Кроме того, общаясь в Белом доме с журналистами в понедельник, 21 апреля, он пообещал обнародовать "все детали" мирного соглашения, которое предлагают заключить США, в течение трех следующих дней.

Действительно ли быстрый и длительный мир выглядит малореалистичным

Озвученная президентом Зеленским тактика Киева на очередном раунде мирных переговоров Украины, США и Европы в Лондоне является "приземленной и реалистичной", убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул: "От позиции, которая предусматривает полное воплощение наших интересов, мы перешли к позиции сбалансирования с партнерами для дальнейшего выхода на промежуточный вариант. А каждый промежуточный вариант, возможно, как раз и появляется из самого низкого знаменателя. И в этом смысле нашим самым низким общим знаменателем является прекращение огня — хотя бы краткосрочное, но такое, что будет работать и такое, от которого можно оттолкнуться для дальнейшего продвижения по пути к миру".

С предложенным Украиной вариантом о прекращении огня, считает Александр Краев, придется считаться россиянам, ведь в случае их отказа, "разрушится вся их предыдущая дипломатическая игра, которая на словах предусматривала всяческую поддержку мирных усилий Трампа".

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"Учитывая то, что американцы угрожают своим выходом из переговорного процесса, вполне реалистичная позиция Киева по прекращению огня является оправданной в контексте того, что мы рискуем потерять самого медиатора. Что же касается заявлений Трампа о возможности подписания мирного соглашения до конца недели, то следует понимать, что здесь уже включился на полную тот самый Трамп, который говорил о прекращении войны сначала за 24 часа, потом за 100 дней, позже за 180... Сейчас говорить о реальном результате и том, что Трамп может что-то изменить в ближайшие дни, не приходится. Но то, что он хотя бы играет этими терминами, выдвигает какие-то новые идеи, для нас является позитивом, ведь это нивелирует разговоры о том, что он забудет о войне, отодвинув ее в дальний угол", — акцентирует эксперт.

Для Стива Уиткоффа, подчеркивает эксперт, Украина является лишь ресурсом для достижения успеха Фото: Getty Images

В общем, с тем, чтобы "на геополитическом небосклоне можно было бы более-менее четко разглядеть контуры мира", необходимо еще достаточно много времени, считает Александр Краев. Резюмируя, аналитик подчеркнул: "Если мы будем считать прорывным решением достижение режима прекращения огня, то это вполне реально сделать в рамках двух-трёх таких встреч, которые были в Париже и будут в Лондоне. Но если считать переговорным прорывом полноценно подписанный мирный договор, о чем говорит Трамп, то я бы в ближайшей перспективе этого бы вообще не ждал. Опыт Минского процесса показывает, что либо все происходит очень быстро, либо потом затягивается. В нашем случае мы уже находимся в состоянии затягивания".

Почему встреча Украины, США и Европы в Лондоне является своеобразным моментом истины

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что встреча Украины, США и европейских союзников в Лондоне 23 апреля может пролить свет на целый ряд вопросов. "Украина выбрала абсолютно правильную, как по мне, тактику, заявив, что, прежде всего, будет настаивать в Великобритании на прекращении огня. Почему? Потому что, во-первых, "безусловное прекращение огня" — это публично задекларированная идея Трампа и россиянам придется крутиться, как уж на сковороде, ведь Киев фактически будет проталкивать предложение президента США. Во-вторых, такая тактика позволяет достичь реального результата как раз до ста дней президентства Трампа, чтобы он мог продемонстрировать прогресс в мирном процессе, потому что пока ему не о чем отчитываться. И поэтому после встречи в Лондоне Москва должна пролить свет на свою мутную позицию", — отметил политолог в разговоре с Фокусом.

Встреча в Лондоне станет второй после недавних контактов в Париже, где Украина, США и отдельные европейские страны обсудили пути достижения мира Фото: Getty Images

Назвав встречу в Лондоне определенным моментом истины, эксперт подчеркнул: "Если после британского саммита идея Трампа будет отвергнута РФ, Трампу придется реально, а не декларативно усилить давление на Россию. В целом, встреча в британской столице символизирует новый переговорный этап, потому что по факту США подключили к процессу европейцев. Таким образом, переговоры стали более сложными, но позиции Украины усилились, поскольку европейцы рассматривают наше государство, как неотъемлемую часть европейского безпекового пространства и США теперь не могут просто взять и разменять Украину, как бы того не стремился Уиткофф со своими контроверсионными заявлениями".

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Для Стива Уиткоффа, который де-юре является представителем Трампа по вопросам Ближнего Востока, подчеркивает эксперт, Украина является лишь ресурсом для достижения успеха на его тематическом треке. "Именно поэтому Уиткофф так охотно говорит о территориальных и других уступках России. И с этой точки зрения очень правильно, что после так называемого "Пасхального перемирия", инициированного РФ, Киев поднимает вопрос о безусловном прекращении огня на 30 суток. Россия вынуждена реагировать и, кстати, спикер Путина Песков уже заявил, что, мол, мы готовы говорить напрямую с Украиной. Кремль впервые с начала полномасштабной войны об этом говорит, потому что раньше он демонстративно игнорировал Украину, или договариваясь о чем-то с США, или, принимая решение в одностороннем порядке и ставя Киев перед фактом. Поэтому, это очень важный момент в контексте психологического дедлайна Трампа", — акцентирует Александр Леонов. Политолог считает, что встреча в Лондоне может стать "дополнительным и мощным импульсом для США", которые в последние дни не скрывали своего разочарования ходом мирного процесса и даже угрожали выйти из него.

Встреча в Лондоне может стать "дополнительным и мощным импульсом для США" Фото: Getty Images

Убедившись в том, что вопрос мирного урегулирования наконец сдвинулся с мертвой точки, Соединенные Штаты, прогнозирует Александр Леонов, будут говорить с Россией более жестко. Между прочим, The Wall Street Journal (WSJ) сообщает о том, что Стив Уиткофф, который в последнее время едва ли не наиболее вовлечен в процесс мирного урегулирования, может снова посетить Москву сразу после многосторонних консультаций в Лондоне.