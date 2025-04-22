Мирное соглашение до конца недели: чего стоит ждать от встречи в Лондоне Украины, США и ЕС
Представители Украины, Великобритании, Франции и США в среду, 23 апреля встретятся в Лондоне для дальнейшего обсуждения вопроса мирного урегулирования. Стоит ли ожидать по итогам переговоров существенных сдвигов по завершению российско-украинской войны, выяснял Фокус.
Украину на встрече с США и европейскими союзниками в Лондоне 23 апреля, где будут обсуждать кейс мирного урегулирования, будут представлять четверо высокопоставленных чиновников: руководитель ОП Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Американскую сторону, по информации Bloomberg, будут представлять госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Со стороны европейских государств — Британии, Франции и Германии — будут присутствовать министры иностранных дел и советники по вопросам национальной безопасности.
Владимир Зеленский рассказал, что украинская делегация на встрече в Лондоне сосредоточится на возможностях установления "безусловного прекращения огня". Президент, обратив внимание на то, что РФ продолжила обстрелы украинских городов, отвергнув предложение Киева продлить режим прекращения огня после Пасхи, констатировал: "Именно прекращение огня — реальное и длительное — должно стать первым шагом к надежному миру".
Нынешняя встреча в Лондоне станет второй после недавних контактов в Париже, где Украина, США и отдельные европейские страны обсудили пути достижения мира в российско-украинской войне.
Между тем Дональд Трамп, который сейчас выступает в роли ключевого посредника-миротворца, заявил, что сейчас существуют "очень хорошие" шансы для заключения мирного соглашения уже до конца текущей недели. Кроме того, общаясь в Белом доме с журналистами в понедельник, 21 апреля, он пообещал обнародовать "все детали" мирного соглашения, которое предлагают заключить США, в течение трех следующих дней.
Действительно ли быстрый и длительный мир выглядит малореалистичным
Озвученная президентом Зеленским тактика Киева на очередном раунде мирных переговоров Украины, США и Европы в Лондоне является "приземленной и реалистичной", убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул: "От позиции, которая предусматривает полное воплощение наших интересов, мы перешли к позиции сбалансирования с партнерами для дальнейшего выхода на промежуточный вариант. А каждый промежуточный вариант, возможно, как раз и появляется из самого низкого знаменателя. И в этом смысле нашим самым низким общим знаменателем является прекращение огня — хотя бы краткосрочное, но такое, что будет работать и такое, от которого можно оттолкнуться для дальнейшего продвижения по пути к миру".
С предложенным Украиной вариантом о прекращении огня, считает Александр Краев, придется считаться россиянам, ведь в случае их отказа, "разрушится вся их предыдущая дипломатическая игра, которая на словах предусматривала всяческую поддержку мирных усилий Трампа".Важно
"Учитывая то, что американцы угрожают своим выходом из переговорного процесса, вполне реалистичная позиция Киева по прекращению огня является оправданной в контексте того, что мы рискуем потерять самого медиатора. Что же касается заявлений Трампа о возможности подписания мирного соглашения до конца недели, то следует понимать, что здесь уже включился на полную тот самый Трамп, который говорил о прекращении войны сначала за 24 часа, потом за 100 дней, позже за 180... Сейчас говорить о реальном результате и том, что Трамп может что-то изменить в ближайшие дни, не приходится. Но то, что он хотя бы играет этими терминами, выдвигает какие-то новые идеи, для нас является позитивом, ведь это нивелирует разговоры о том, что он забудет о войне, отодвинув ее в дальний угол", — акцентирует эксперт.
В общем, с тем, чтобы "на геополитическом небосклоне можно было бы более-менее четко разглядеть контуры мира", необходимо еще достаточно много времени, считает Александр Краев. Резюмируя, аналитик подчеркнул: "Если мы будем считать прорывным решением достижение режима прекращения огня, то это вполне реально сделать в рамках двух-трёх таких встреч, которые были в Париже и будут в Лондоне. Но если считать переговорным прорывом полноценно подписанный мирный договор, о чем говорит Трамп, то я бы в ближайшей перспективе этого бы вообще не ждал. Опыт Минского процесса показывает, что либо все происходит очень быстро, либо потом затягивается. В нашем случае мы уже находимся в состоянии затягивания".
Почему встреча Украины, США и Европы в Лондоне является своеобразным моментом истины
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов считает, что встреча Украины, США и европейских союзников в Лондоне 23 апреля может пролить свет на целый ряд вопросов. "Украина выбрала абсолютно правильную, как по мне, тактику, заявив, что, прежде всего, будет настаивать в Великобритании на прекращении огня. Почему? Потому что, во-первых, "безусловное прекращение огня" — это публично задекларированная идея Трампа и россиянам придется крутиться, как уж на сковороде, ведь Киев фактически будет проталкивать предложение президента США. Во-вторых, такая тактика позволяет достичь реального результата как раз до ста дней президентства Трампа, чтобы он мог продемонстрировать прогресс в мирном процессе, потому что пока ему не о чем отчитываться. И поэтому после встречи в Лондоне Москва должна пролить свет на свою мутную позицию", — отметил политолог в разговоре с Фокусом.
Назвав встречу в Лондоне определенным моментом истины, эксперт подчеркнул: "Если после британского саммита идея Трампа будет отвергнута РФ, Трампу придется реально, а не декларативно усилить давление на Россию. В целом, встреча в британской столице символизирует новый переговорный этап, потому что по факту США подключили к процессу европейцев. Таким образом, переговоры стали более сложными, но позиции Украины усилились, поскольку европейцы рассматривают наше государство, как неотъемлемую часть европейского безпекового пространства и США теперь не могут просто взять и разменять Украину, как бы того не стремился Уиткофф со своими контроверсионными заявлениями".Важно
Для Стива Уиткоффа, который де-юре является представителем Трампа по вопросам Ближнего Востока, подчеркивает эксперт, Украина является лишь ресурсом для достижения успеха на его тематическом треке. "Именно поэтому Уиткофф так охотно говорит о территориальных и других уступках России. И с этой точки зрения очень правильно, что после так называемого "Пасхального перемирия", инициированного РФ, Киев поднимает вопрос о безусловном прекращении огня на 30 суток. Россия вынуждена реагировать и, кстати, спикер Путина Песков уже заявил, что, мол, мы готовы говорить напрямую с Украиной. Кремль впервые с начала полномасштабной войны об этом говорит, потому что раньше он демонстративно игнорировал Украину, или договариваясь о чем-то с США, или, принимая решение в одностороннем порядке и ставя Киев перед фактом. Поэтому, это очень важный момент в контексте психологического дедлайна Трампа", — акцентирует Александр Леонов. Политолог считает, что встреча в Лондоне может стать "дополнительным и мощным импульсом для США", которые в последние дни не скрывали своего разочарования ходом мирного процесса и даже угрожали выйти из него.
Убедившись в том, что вопрос мирного урегулирования наконец сдвинулся с мертвой точки, Соединенные Штаты, прогнозирует Александр Леонов, будут говорить с Россией более жестко. Между прочим, The Wall Street Journal (WSJ) сообщает о том, что Стив Уиткофф, который в последнее время едва ли не наиболее вовлечен в процесс мирного урегулирования, может снова посетить Москву сразу после многосторонних консультаций в Лондоне.