Трамп придумал, как дать Украине гарантии безопасности без риска для Штатов, — The New York Post

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни обнародует свой "мирный план" по Украине — в частности, там будут пункты о пребывании в Украине европейских войск. Европейские "силы устойчивости" должны стать залогом безопасности.

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Об этом пишет The New York Post.

"Детали будут обнародованы в течение ближайших трех дней. Я хорошо общался с украинской, российской стороной... посмотрим, как оно сработает", — сказал Трамп журналистам.

Между тем один из представителей администрации Трампа сообщил, что развертывание европейского контингента — так называемых сил устойчивости — должно стать "частью гарантий безопасности, которых хотят украинцы". Чиновник выразил надежду, что такие гарантии будут получены, однако отметил, что это — "сложная часть" плана.

Сами Соединенные Штаты тоже могут быть привлечены к урегулированию в Украине — однако не физическим присутствием, а "как финансовая сила, вместе с третьей стороной". Такой "третьей стороной" может стать "страна, не входящая в НАТО".

Вообще, детали трамповского плана еще не согласованы окончательно, поэтому точные сроки воплощения этого плана в жизнь пока не называются. Один из источников издания утверждает, что Украина якобы готова признать фактическую оккупацию 20% своей территории "де факто", — однако речь не идет о признании "де юре".

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о перемирии в Украине может быть заключено уже на этой неделе.

Также стало известно, что администрация президента Трампа не исключает возможности установить американский контроль над территорией вокруг Запорожской атомной электростанции, сейчас оккупированной россиянами.