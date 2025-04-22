Трамп придумав, як дати Україні гарантії безпеки без ризику для Штатів, – The New York Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями оприлюднить свій "мирний план" щодо України — зокрема, там будуть пункти про перебування в Україні європейських військ. Європейські "сили стійкості" мають стати запорукою безпеки.

Related video

Про це пише The New York Post.

"Деталі буде оприлюднено протягом найближчих трьох днів. Я добре спілкувався з українською, російською стороною… подивимось, як воно спрацює", — сказав Трамп журналістам.

Тим часом один з представників адміністрації Трампа повідомив, що розгортання європейського контингенту — так званих сил стійкості — має стати "частиною гарантій безпеки, яких прагнуть українці". Посадовець висловив сподівання, що такі гарантії будуть отримані, проте зауважив, що це — "складна частина" плану.

Самі Сполучені Штати теж можуть бути залучені до врегулювання в Україні — проте не фізичною присутністю, а "як фінансова сила, разом з третьою стороною". Такою "третьою стороною" може стати "країна, що не входить до НАТО".

Взагалі, деталі трампівського плану ще не узгоджені остаточно, тому точні терміни втілення цього плану в життя наразі не називаються. Одне з джерел видання стверджує, що Україна нібито готова визнати фактичну окупацію 20% своєї території "де факто", — проте не йдеться про визнання "де юре".

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що угода про перемир’я в Україні може бути укладена вже цього тижня.

Також стало відомо, що адміністрація президента Трампа не виключає можливості встановити американський контроль над територією навколо Запорізької атомної електростанції, наразі окупованої росіянами.