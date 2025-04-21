"Хороші шанси": Трамп вважає можливим укладення російсько-української угоди цього тижня, — ЗМІ
Президент США Дональд Трамп заявив про шанси на укладення російсько-української угоди цього тижня. Про це він сказав під час традиційного великоднього "катання яєць" у Білому домі 21 квітня.
Слова американського лідера передає медіа Clash Report в мережі X (раніше — Twitter).
"Існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня", — передають журналісти слова президента США.
Спілкуючись із пресою, Трамп також сказав, що відбулися "дуже хороші зустрічі" щодо України та Росії, а також щодо Ірану. Він пообіцяв розповісти подробиці протягом наступних 3 днів.
Трамп сподівається на російсько-українську угоду до кінця тижня
Раніше про надію на укладення угоди між Україною та РФ протягом тижня з 20 по 26 квітня Дональд Трамп заявив у дописі у власній соціальній мережі Truth Social.
"Після цього обидві країни почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, та зароблятимуть статки", — написав американський лідер.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" з 18:00 19 квітня до півночі з 20 на 21 квітня, пропонував продовжити перемир'я після Великодня.
21 квітня Володимир Зеленський на підставі доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського розповів, що Росія майже 3 тисячі разів порушила "великоднє перемир'я".
В Державному департаменті США 20 квітня сказали, що "вітатимуть" продовження "великоднього перемир'я" між РФ та Україною.
Міністерство оборони РФ вранці 21 квітня заявило про завершення "великоднього перемир'я" та початок бойових дій.