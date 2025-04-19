Мирна угода щодо України: у Вашингтоні хочуть провести нову зустріч із РФ

США прагнуть нової зустрічі з РФ, щоб обговорити мирну угоду щодо війни в Україні. План передбачає закріплення лінії фронту, зупинку вогню і визнання контролю РФ над окупованими територіями, включно з Кримським півостровом.

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Про це пише CNN з посиланням на джерела. Адміністрація Трампа готова визнати російський контроль над Кримським півостровом у рамках пропозиції Вашингтона щодо припинення війни в Україні.

Журналісти зазначають, що припущення про те, що США можуть визнати російський контроль над Кримом, навряд чи буде схвалено, оскільки президент України Володимир Зеленський заявив у березні, що український уряд не визнає жодні окуповані території російськими, що було названо "червоною лінією".

Пропозиція США про припинення війни також передбачає припинення вогню вздовж лінії фронту.

Варіант угоди був представлений представникам Європи та України в Парижі минулого четверга, зазначили джерела. Про нові умови також повідомили росіянам у телефонній розмові між держсекретарем США Марко Рубіо і главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Джерело журналістів зазначило, що ще є частина умов, які потрібно узгодити, додавши, що США планують працювати з європейцями та українцями над цим наступного тижня в Лондоні.

Адміністрація Трампа одночасно планує ще одну зустріч між спецпредставником Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом і росіянами, щоб підштовхнути Москву до рамкових угод, сказало джерело.

Нагадаємо, що в ЦПД назвали великоднє "перемир'я" спецоперацією для обману США.

Також повідомлялося, що Зеленський відповів Путіну на "великоднє перемир'я" словами про спробу грати життями людей.