США стремятся к новой встречи с РФ, чтобы обсудить мирное соглашение по войне в Украине. План предусматривает закрепление линии фронта, остановку огня и признание контроля РФ над оккупированными территориями, включая Крымский полуостров.

Related video

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники. Администрация Трампа готова признать российский контроль над Крымским полуостровом в рамках предложения Вашингтона по прекращению войны в Украине.

Журналисты отмечают, что предположение о том, что США могут признать российский контроль над Крымом, вряд ли будет одобрено, поскольку президент Украины Владимир Зеленский заявил в марте, что украинское правительство не признает никакие оккупированные территории российскими, что было названо "красной линией".

Предложение США о прекращении войны также предусматривает прекращение огня вдоль линии фронта.

Вариант соглашения был представлен представителям Европы и Украины в Париже в прошлый четверг, отметили источники. О новых условиях также сообщили россиянам в телефонном разговоре между госсекретарем США Марко Рубио и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Источник журналистов отметил, что еще есть часть условий, которые нужно согласовать, добавив, что США планируют работать с европейцами и украинцами над этим на следующей неделе в Лондоне.

Администрация Трампа одновременно планирует еще одну встречу между спецпредставителем Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом и россиянами, чтобы подтолкнуть Москву к рамочным соглашениям, сказал источник.

Напомним, что в ЦПД назвали пасхальное "перемирие" спецоперацией для обмана США.

Также сообщалось, что Зеленский ответил Путину на "пасхальное перемирие" словами о попытке играть жизнями людей.